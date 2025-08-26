Los horarios, el recorrido y lo que hizo el asesino del jubilado para evitar ser captado por las cámaras El análisis de casi 50 cámaras, públicas y privadas, arrojó los principales momentos previos y posteriores al homicidio de Mario Alday.

A eso de las 20 del pasado 17 de agosto, el jubilado administrativo de la Universidad Nacional de San Juan montó en su VW Gol con vidrios polarizados y abandonó el departamento que alquilaba en José Manuel Estrada 1065 Oeste, en Villa del Carril, Capital. El análisis de casi 50 cámaras públicas y privadas, permitió establecer que a eso de las 00,30 ese auto se movilizó en la zona roja donde usualmente concurren hombres homosexuales en busca de citas ocasionales, la plaza Aberastain, en Capital. Luego, una cámara cercana al domicilio de la víctima registró que ingresó a su hogar a las 00,50 del lunes, y todo indica que en el auto viajaba su homicida. El sujeto salió a pie, con un bolso y una gorra blanca exactamente a las 3,16 y dos minutos después, la misma cámara captó un fogonazo, el inicio del incendio en su cama, que también alcanzó el cuerpo de Alday.

Según fuentes judiciales, luego, el homicida siguió por Estrada al Oeste, giró por Segundino Navarro al Norte, tomó por Arenales al Este y encaminó sus pasos por Independencia al Norte hasta desembocar en Las Heras, donde está el nuevo local de Café América, cuyas cámaras evitó cruzándose de calle. Igual, algunos de esos aparatos lo captaron, ya sin el bolso y sin la gorra blanca. También mostraron cuando arrojó algo a la fábrica de miel situada antes del cruce con 9 de Julio. Según los voceros, cuando los pesquisas llegaron a buscar el objeto, se toparon con que lo que había tirado era el reloj de Alday, reconocido luego por sus familiares.

Otras cámaras del centro y microcentro capitalino, volvieron a tomarlo, siempre con una actitud esquiva. A las 4,30 lo vieron por la zona de la terminal de ómnibus. A las 5,30 en la zona de avenida Libertador y Caseros. Y cuando transitaba por esta última calle, las imágenes mostraron cómo se sacaba la campera y el buzo para invertir el orden en que los traía puestos, quedando con el buzo con características figuras, encima. En otro tramo de ese recorrido, también se sacó el pantalón largo y lo arrojó, para quedar con un pantalón corto.

Que víctima y victimario estuvieran juntos casi 3 horas, es para los pesquisas que dirige el fiscal Sebastián Gómez (con la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena e Iván Grassi) evidencia de que tal vez ambos tuvieron sexo antes de que el visitante atacara a golpes en el rostro al dueño de casa, para luego atarlo de pies y manos, y envolverle numerosas prendas de vestir en su cabeza hasta asfixiarlo. Antes de huir, partió llevándose el reloj, documentos, tarjetas y algo de dinero del fallecido, precisaron.

Ese sujeto, creen, pudo ser Nahuel Flores.