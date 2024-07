Manifestantes se enfrentan a la Policía mientras declara el comisario Maciel por el caso Loan Los incidentes ocurren frente al Juzgado Federal de Goya. Hay empujones y los agentes lanzaron gas pimienta

Momentos de tensión se desarrollan en la tarde de este viernes frente al Juzgado Federal de Goya, en Corrientes, donde un grupo de manifestantes que reclama en la calle por la aparición de Loan Danilo Peña -desaparecido hace más de un mes en la provincia- se enfrenta a la Policía que está presente en el lugar. Hay empujones, quema de neumáticos y otros objetos y los agentes ya lanzaron gas pimienta para disuadir.

Los incidentes comenzaron minutos antes de las 19, mientras el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos en el marco de la causa, se encuentra declarando en la dependencia judicial ante las autoridades. El sospechoso, que es el primero que se presenta a indagatoria de manera presencial, arribó al lugar cerca del mediodía, al rededor de las 13.05, y comenzó a dar su versión de los hechos a las 16, según supo Infobae.

En este contexto, un grupo de vecinos se acercó a las inmediaciones del juzgado para pedir por precisiones acerca de lo que sucedió niño de 5 años, cuyo paradero se desconoce hace 36 días, y expresar su malestar con acusado, a quien se le imputa el delito de sustracción de menores. Frente a esta situación, efectivos de la Policía Federal montaron un cordón policial alrededor de la institución a fin de evitar que se desarrolle cualquier tipo de complicación durante la marcha.

La manifestación comenzó desarrollándose con normalidad. Sin embargo, al anochecer el clima comenzó a tensarse: los presentes empezaron a descargar su furia por Maciel contra la policía -debido a que el aprehendido se desempeñaba como comisario- y a quemar objetos en el asfalto. Pocos minutos después, varios de ellos se pusieron frente a frente con los efectivos y empezaron a gritarles.

Este hecho provocó una escalada de violencia en el lugar y la reacción de los agentes de la Federal, quienes comenzaron a tirar gas pimienta para alejarlos. En consecuencia, un pequeño grupo de protestantes comenzaron a tirarles piedras a la policía y la situación se desmadró. Según informó TN, uno de los manifestantes debió ser retirado de la zona en ambulancia con lesiones menores producto del enfrentamiento.

El ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio que declara este viernes se convirtió en un personaje de interés para los investigadores luego de una serie de irregularidades que se detectaron en el comienzo de la investigación que, en un principio, estaba en manos de las autoridades provinciales. Uno de los detalles que alarmaron a los funcionarios federales se trató de su aparición en el Paraje Algarrobal, zona en la que el menor de 5 años fue visto por última vez.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Infobae, la denuncia por la desaparición de Loan se realizó el 13 de junio a las 16:15 horas. El aviso había sido derivado a un policía apellidado Duarte, sin embargo, fue Maciel el que se presentó en el lugar junto a otros cuatro agentes. Al menos esa era la versión oficial que se había instalado, ya que fue cuestión de tiempo para que se descubriera que los horarios de las llamadas habían sido alterados.

En realidad, la conversación habría ocurrido a las 15:38 horas del fatídico día, pero el ex comisario había ordenado que ésta fuera modificada en el libro de guardia de la seccional. De esta manera, en el cuaderno figuraba un lapso entre las 14:35 y las 16:15 horas en el que se suponía que no hubo movimientos.

“‘Vos haces lo que te digo’. No sé lo que quería hacer… Me sentí presionado mal, porque no es de mí, yo sabía que estaba haciendo mal. Ese fue el único cambio que me hizo hacer”, declaró uno de los agentes correntinos que había sido indagado sobre lo ocurrido. No obstante, no se trataría de la única prueba que los investigadores utilizaron para solicitar la detención del mismo.

