Mario Parisí confía en que será absuelto: “Soy inocente y así lo ha demostrado mi defensa” Este viernes la jueza Ana Carolina Parra comunicará el veredicto.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Soy inocente y así lo ha demostrado mi defensa”, dijo este jueves Mario Parisí ante la prensa a la salida de la audiencia en la que tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras antes del veredicto de la jueza Ana Carolina Parra, programado para este viernes, lo que dará cierre al juicio contra el alto funcionario judicial denunciado por violencia de género.

Parisí confía en que será absuelto y que la jueza no fallará a tono con la solicitud de Fiscalía, que pretende una condena de 1 año y 8 meses de prisión condicional, al igual que el abogado querellante.

“Soy inocente y así lo ha demostrado mi defensa. He sufrido una condena social no solo en San Juan, sino también en el ámbito académico a nivel nacional e internacional”, manifestó el acusado, cuyos defensores Ivana Salas y Fernando Castro, argumentan que las pruebas son contradictorias y que en la víctima no existieron lesiones.

Durante sus últimas palabras, Parisí insistió en que se trata de una falsa denuncia. “Simplemente quise recalcar lo que mi defensa técnica había hecho durante la etapa de los alegatos y he agregado la terrible condena social que he sufrido”, agregó luego ante la prensa.

“He tenido contacto con la justicia de todo el país, con juristas, he sido profesor de posgrados, conozco gente de diversos países, Costa Rica, Chile, Uruguay, y esto ha llegado a nivel internacional por una fractura que jamás existió y que se difundió de manera irresponsable”, se quejó.

Para los fiscales Roberto Ginsberg y Claudia Ruíz (UFI Cavig), Parisí debe ser declarado culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, y amenazas agravadas por el uso de arma blanca.

El imputado fue denunciado en noviembre de 2021. Su entonces pareja denunció ante la UFI Cavig que -entre otros tipo de violencia- había sido golpeada y lesionada por el hombre.

La causa contra Parisí es un verdadero escándalo, ya que se trata de un funcionario de peso dentro de Tribunales que fue supervisor del sistema de Flagrancia, cumplió roles como coordinador de la asistencia jurídica al Colegio de Jueces del sistema acusatorio y fue el responsable de la Unidad Conclusiva de Causas.