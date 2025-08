Matías Orihuela sobre el ataque de un policía mendocino: “Me pegó un cachetazo y me trató de gil de mierda” En un programa de América TV, el jugador de San Martín habló acerca el hecho que protagonizó en Potrerillos.

El lunes 28 de julio, Matías Orihuela, la flamante incorporación de San Martín, quedó envuelto en un escándalo tras protagonizar un episodio violento con la policía de Mendoza, en la zona de Potrerillos cuando el futbolista cordobés iba con su familia a disfrutar de la nieve.

En diálogo con el programa “Lape Club Social”, que se emite por América TV, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. “No fue así como la cuentan”, arrancó su discurso, acompañado por sus abogados. En este sentido, el deportista relató que pasó a un auto en doble línea amarilla y lo paró un control policial.

“Un policía me trató excelente y me hizo la multa. Reconocí el error y volví a subir a la camioneta. Mi hija me pidió que le suba la ventanilla porque hacía frío y de la nada, el otro policía le pegó una piña al vidrio”, prosiguió.

Tal como se viralizaron las imágenes que grabó su esposa, se ve cómo el uniformado lo tiene contra el vehículo policial pero Orihuela sostuvo que una vez que desciende de su camioneta, ese efectivo le dio un cachetazo y le sacó la gorra. “Me trató de gil de mierda”, amplió.

Fue en ese momento que su señora activó el celular para capturar lo que estaba pasando y demostrar que no se negaron a ninguna requisa como se había dicho anteriormente. “Se puso violento y su compañero me dio la razón pero me dijo que tenía que apoyarlo a él”, destacó.

Cómo fue el desenlace violento

Orihuela indicó que una vez que el otro uniformado le acercó la multa, le puso nervioso y le preguntó dónde tenía que firmar. “Cómo se nota que sos un ignorante”, contó el futbolista sobre los dichos que salieron del policía que lo agredió.

“Ellos pararon a un testigo y le contaron su versión. Cuando escuché lo que le dijeron, yo hablé con esa persona y le conté cómo había sido. Me interrumpió y me dijo que no podía hablar con él. Entonces me pegó una patada a traición y me voltea al suelo”, relató sobre las imágenes que se viralizaron donde grita que él no había hecho nada.

“No rompí la multa como habían dicho y me retuvieron todo”, sentenció.

Situación judicial en Mendoza

La jueza en lo penal Nº 2 de Mendoza, Amalia Yornet, concedió la libertad bajo fianza al futbolista Matías Orihuela, de San Martín de San Juan, imputado por amenazas y resistencia a la autoridad, estableciendo una suma de $10 millones y le impuso la prohibición de salida del país, la obligación de comparecer semanalmente ante sede judicial y la entrega de su pasaporte mientras se desarrolla la investigación. El jueves 31 de julio se llevó a cabo la audiencia correspondiente en el Fuero Penal Colegio (Polo Judicial Penal), en el marco de la causa que involucra al jugador de San Martín de San Juan, imputado el martes 29 por amenazas y resistencia a la autoridad. Durante la audiencia, el fiscal interviniente, Juan Carlos Alessandra, en reemplazo de Gustavo Stroppiana, expuso la fundamentación de su acusación, en donde señaló que el hecho denunciado implicó agresiones físicas a un agente policial en funciones, con lesiones constatadas, y se produjo en un contexto de infracciones previas, entre ellas la circulación en doble línea amarilla, configurando un escenario de riesgo para terceros.