“Me duele y me desconcierta la denuncia en mi contra, nunca participé en ninguna estafa”, aseguró el abogado denunciado El letrado, Omar Quiroga, salió a defenderse de la acusación de haber traicionado la confianza de un colega, para vender una casa que habían heredado sus hijos.

El abogado, Omar Quiroga, salió a defenderse de una grave denuncia en su contra: haberse complotado con un desarrollador inmobiliario, para hacerle firmar una cesión gratuita de derechos a los hijos un colega, para así poder vender un casa que esos hermanos habían heredado de su madre en Santiago del Estero. ‘Me duele y me desconcierta la denuncia en mi contra, nunca participé en ninguna estafa contra los hijos de Fernando Chávez. No entiendo porqué esta difamación’, dijo Quiroga a Diario de Cuyo.

Según el letrado, tiempo atrás solo se limitó a decirle a Chávez que el otro denunciado, el desarrollador inmobiliario, Aníbal Fabricio Jesús Rodríguez, cuando su colega quiso concretar un loteo en un terreno que tiene en Médano de Oro, Rawson.

‘Yo solo le dije que Rodríguez se dedica a trabajos de urbanización, pero luego no sé qué tratos hicieron ellos. Yo no recomendé ni cobré ni firmé ningún contrato de cesión gratuita de derechos cuando Chávez estaba en España, como dicen. Ellos tuvieron una relación de amistad hasta hace muy poco. Estoy evaluando qué acciones tomar’, dijo Quiroga.

Los hijos de Chávez, Marcelo Alejandro y María Alejandra, habían denunciado a Quiroga y a Rodríguez en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Según su relato, en abril de 2021 sufrieron dos pérdidas muy valiosas: su hermana que vivía en Santiago del Estero y 10 días después su madre. La joven había viajado desde aquella provincia para cuidar a su mamá, que era afectada por una larga enfermedad. Pero también se enfermó y falleció, y luego su progenitora.

Entonces los hermanos heredaron esa casa de la provincia mediterránea, que en principio fue cuidada por una vecina que también enfermó y les dijo que ya no podía encargarse de esa tarea, porque debía viajar por problemas de salud a otra provincia.

Luego de eso, apareció Rodríguez presentado por Quiroga. En la denuncia aseguran que Rodríguez viajaba cada 15 días a Santiago del Estero y podía encargarse de cuidar la casa. Y para mayor seguridad firmaron un poder que ellos atribuyeron a una suerte de mayor seguridad para Rodríguez, para que nadie le dijera nada.

Sin embargo, aclararon que nunca quisieron vender esa casa, algo que finalmente concretó Rodríguez y señalan a Quiroga como supuesto cómplice, incluso en el reparto del dinero, que nunca vieron.

Los hermanos Chávez señalan a Rodríguez en esa supuesta maniobra y también en el presunto engaño a su padre, en las tareas de urbanización en el terreno de Rawson, que nunca se hicieron.

Todo pasó -dijeron- cuando su padre estaba en España.