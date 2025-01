“Me está utilizando, hay una red de trata de personas”, las impactantes declaraciones de la novia del cirujano sanjuanino denunciado Aseguraron que la mujer que lo acusa de prostituirla habló frente a un equipo de psicólogos.

En las últimas horas, se conoció que la novia del cirujano sanjuanino, Fabián Peláez (54), quien está siendo investigado por trata de personas, declaró ante el equipo de psicólogos que mantienen contacto con ella mientras permanece internada tras haberse arrojado desde un primer piso, de un departamento en Palermo.

En el programa El Diario de Mariana, que se emite por canal América, dieron a conocer las declaraciones que hizo a los psicólogos que la contienen: “Salté a la vereda y me arrastré por la calle. Creo que me comí una película, creo que estoy loca. Empecé a tener una situación de paranoia, pienso que se me corta el efecto de una droga entonces soy capaz de analizar y darme cuenta de que él me está utilizando, que hay una red de trata de personas”.

También realizaron un repaso de cómo comenzó la relación y si bien se dieron detalles de una familia ensamblada, ella sostuvo que el vínculo de la pareja era “perfecto, con peleas normales”.

Asimismo, recordó a su expareja y lo relacionó con su actual: “Manejan la misma forma, por eso creo que son socios y después parezco una loca porque creo se conocen. Soy una persona intuitiva Se manejan de la misma forma los dos, se ponen en víctima, son unos psicópatas manipuladores. Creo que ambos me drogaban para que no me diera cuenta de que manejan mujeres. No sé si me hago alta película”.

La mujer contó que el día que decidió arrojarse del balcón del primer piso, ella increpó al cirujano. “Le dije que me estaba drogando, que me daba cuenta que me hacia trabajar. Me dijo que no, me cierra la puerta y me quita el celular. Si quería moverme, no me dejaba, se acostaba al lado mío y me sujetada, sentía pinchazos en la espalda”, relató.

“Yo salté porque me tenía agarrada en la cama y no me dejaba levantarme. Lo saqué y me fui a tirar. Yo viví un flash de que yo no quería ser prostituta”, sumó.