Mega operativo policial con 100 efectivos y 12 allanamientos para dar con autores de las amenazas tras el crimen de Emir Se dio tras la serie de denuncias entre las familias investigadas por la muerte de Emir Barboza de 7 años. Hay dos detenidos y dos vehículos secuestrados.

El crimen de Emir Barboza ocurrido en el barrio Valle Grande en la madrugada del 14 de octubre sigue bajo la lupa de los investigadores. En la madrugada de este martes tuvo un lugar un importante operativo policial que requirió de 100 efectivos para realizar en simultáneo 12 allanamientos y tratar de dar con los autores de las amenazas cruzadas entre las familias involucradas por la muerte del menor.

Efectivos de distintas fuerzas como el Grupo Geras, GAM, Infantería, y División Canes con perros especializados también en la búsqueda de armas, estuvieron afectados al operativo que se desarrolló a las 4 de la madrugada. Según detalló el fiscal Ignacio Achem de la UFI Genérica a Radio Sarmiento, los allanamientos tuvieron lugar en distintas viviendas de los barrios Valle Grande y La Estación.

La causa que tiene al frente de la fiscalización al fiscal Mattar, está caratulada como amenazas agravadas debido a las denuncias cruzadas por amenazas de muerte entre las familias que son investigadas por la muerte de menor.

El crimen chiquito de 7 años, ocurrió en la madrugada del 14 de octubre pasado en el barrio Valle Grande, Rawson. El menor quedó en medio de una balacera y uno de los disparos fue a dar en su tórax. Todo se desarrolló en las Manzana 26 y 23, entre diferentes casas, quienes en un momento decidieron disparar. Una de las balas, dio en el tórax del niño, quien fue hospitalizado de inmediato por un familiar de 19 años pero lamentablemente, llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.