Murieron un joven de 18 años y una bebé de dos meses en un vuelco El accidente se produjo este domingo cuando el auto, en el que viajaban cinco personas, se dio vuelta en San Luis. Las dos víctimas fatales fallecieron en el acto.

Un joven de 18 años y una bebé de 2 meses fallecieron este domingo por la tarde tras el vuelco del automóvil en el que viajaban junto a su familia por una ruta de San Luis. El trágico siniestro también dejó a otras personas heridas. La familia es de Mendoza.

El accidente se produjo este domingo alrededor de las 16 en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso.

En ese lugar, un Honda Fit color gris oscuro volcó, quedó con las ruedas hacia arriba y con importantes daños en la carrocería. En el vehículo viajaban cinco personas, de las cuales dos fallecieron.

Los heridos fueron atendidos en principio en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales debido a que tuvieron lesiones de diversa consideración. Dos mujeres, una de 23 y otra de 40, fueron derivadas al hospital Carrillo. También un hombre de 44. Las dos víctimas fatales fallecieron en el acto.

Conocido el siniestro, el club Gimnasia y Esgrima emitió un comunicado expresando el profundo dolor por la muerte del joven, identificado como Lautaro Godoy, hincha del club que acaba de ascender a la máxima división del fútbol argentino.

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, expresaron desde la entidad del Parque San Martín.