Un joven de 18 años y una bebé de 2 meses fallecieron este domingo por la tarde tras el vuelco del automóvil en el que viajaban junto a su familia por una ruta de San Luis. El trágico siniestro también dejó a otras personas heridas. La familia es de Mendoza.
El accidente se produjo este domingo alrededor de las 16 en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Alto Pencoso.
En ese lugar, un Honda Fit color gris oscuro volcó, quedó con las ruedas hacia arriba y con importantes daños en la carrocería. En el vehículo viajaban cinco personas, de las cuales dos fallecieron.
Los heridos fueron atendidos en principio en el lugar y posteriormente trasladados a centros asistenciales debido a que tuvieron lesiones de diversa consideración. Dos mujeres, una de 23 y otra de 40, fueron derivadas al hospital Carrillo. También un hombre de 44. Las dos víctimas fatales fallecieron en el acto.
Conocido el siniestro, el club Gimnasia y Esgrima emitió un comunicado expresando el profundo dolor por la muerte del joven, identificado como Lautaro Godoy, hincha del club que acaba de ascender a la máxima división del fútbol argentino.
“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”, expresaron desde la entidad del Parque San Martín.