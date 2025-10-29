Murió en un accidente Marcelo Geroldi y su hijita de 4 años: detalles de la tragedia Además hubo dos heridos de gravedad.

Una vez más un trágico accidente sobre rutas de Misiones enluta a la sociedad misionera. Esta tarde y con datos suministrados por la Policía de Misiones, alrededor de las 16:30 horas y por causas que son materia de investigación, colisionaron de frente un automóvil Ford Escort y una camioneta Fiat Toro sobre la ruta Provincial 2 a la altura del kilómetro 6 de El Soberbio, Misiones,. Dicho siniestro vial, que tuvo lugar bajo una copiosa lluvia, dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas de gravedad.

A bordo de Ford Escort viajaba Marcelo Geroldi (50), quien murió en el lugar a raíz del impacto; al igual que su hija Rebeca Geroldi (4), quién falleció minutos después de su arribo al Hospital local. También estaba en el vehículo, la concubina de Marcelo de 44 años, quién se encuentra internada de gravedad.

El otro vehículo, una Fiat Toro, era conducido por un joven de 20 años quien también sufrió lesiones y está hospitalizado en el nosocomio de El Soberbio.

“Hoy nos toca de vuelta a vivir de cerca un accidente de grandes magnitudes y a la vez grave por el hecho de los dos fallecidos. La verdad que siempre salimos en los medios por este tipo de noticias y fatalidades”, lamentó Julián Oscar Kruszelnicki, jefe de los Bomberos Voluntarios de El Soberbio dialogócon la FM 89.3 Santa María de las Misiones.

A la hora de describir el lugar donde sucedió el fatal encontronazo, el Jefe de Bomberos expresó que: “Fue sobre la ruta Provincial 2, cerca del kilómetro 6, en una zona de curva y pendiente. Había caído muchísima lluvia, con más de 80 milímetros acumulados en la zona; y la ruta en ese lugar hay una zona baja donde se forma como un banco de niebla que hace que la visibilidad sea escasa”.

A ello, Kruszelnicki agregó: “La acumulación de agua sobre la cinta asfáltica hizo que el vehículo, la camioneta Fiat Toro, pierda el control, se despiste y termine impactando de frente contra el otro vehículo que era un Ford Escort”.

En referencia a cómo encontraron el lugar al llegar, este servidor público hizo saber que “nosotros fuimos informados y partimos de inmediato. Cuando arribamos al lugar con una dotación y cuatro bomberos incluyéndome; nos encontramos con la situación de que había personas atrapadas y con vida dentro de los vehículos”.

“Una de esa era la la niña y su madre. El papá ya estaba sin signos vitales a la a la hora del arribo. Entonces, para poder trabajar y liberar a la nena, teníamos que primero sacar a la madre. Trabajamos con algunas herramientas, quitamos a la madre de encima a la nena y detectamos que la nena aún tenía signos vitales, tenía pulso”, describió.

MIRA TAMBIÉN Condenaron a un exfuncionario de Angaco que usó máquinas del municipio para una obra de agua en su casa

Luego, en la continuidad del dramático relato dijo que “trasladamos de urgencia en nuestro propio móvil hasta el Hospital local a la niña; pero luego y debido a las lesiones gravísimas, perdió la vida”

Tras socorrer a la pequeña “fue trasladada en ambulancia su madre, también hasta el Hospital de El Soberbio y después se hizo otro viaje con otra ambulancia para trasladar al conductor de el otro vehículo que presentaba algunas escoriaciones y lesiones leves nomás”, completó Julián.

Sobré las víctimas, marcó que “tienen domicilio en el barrio Unión de El Soberbio, los dos fallecidos; son de una familia conocida y por ser pueblo chico, siempre somos todos conocidos”.

“El padre de la pequeña era una persona conocida en el pueblo, con vínculos también en la política. La madre, en tanto esta era su segunda familia consolidada con este señor, pero también tenía otros hijos con otra pareja”, contó.

A modo de última noticia este Bombero también informó que “la señora estaba muy grave y fue derivada al hospital de San Vicente para una mejor atención”.