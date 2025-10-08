Murió Fabiana Salomón en un accidente de tránsito: un menor de 3 años, gravemente herido La mujer tenía 19 años.

Una motocicleta y un automóvil colisionaron violentamente a cinco kilómetros del Parque Lacunario, en la ciudad de Chivilcoy. La víctima fatal fue identificada como Fabiana Salomón, de 19 años. Su pareja y un menor de edad fueron trasladados al Hospital Municipal. A las 22:30 del lunes, los servicios de emergencia fueron alertados sobre un grave accidente vial en la Ruta 30, a unos cinco kilómetros del Parque Lacunario “Alejandro Martija”.

Al lugar acudieron personal policial, ambulancias del SAME y de la localidad de Coronel Mom, además de dotaciones de bomberos de Mom y Chivilcoy, bajo la coordinación del jefe Héctor Alagia. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta y un automóvil colisionaron violentamente. Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en la moto perdió la vida en el lugar.

La víctima, de 19 años, fue identificada como Fabiana Salomón. Se trasladaba junto a un hombre, Nicolás Mellio, y un niño de 3 años. Ambos fueron asistidos y trasladados al Hospital Municipal “Dr. Santiago Fornos” por personal del SAME.

El niño, trasladado por Emmanuel Artola y Mariano Ledesma, presenta traumatismo abdominal cerrado y fue ingresado al Servicio de Pediatría para realizarse estudios complementarios.

El conductor de la motocicleta fue llevado al nosocomio por María Ballerini y Marcelo Álvarez, con politraumatismos. Fue ingresado en el Servicio de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria.

El conductor de un Citroën Elysee, identificado como Samuel Barragán de 31 años, fue trasladado posteriormente con una crisis nerviosa y lesiones leves. Se le realizaron estudios en el servicio de Guardia. Todos los involucrados son de Chivilcoy.

Según lo aportado por testigos, ambos vehículos circulaban en dirección a Chacabuco. La pareja y el niño se dirigían a Huergo.