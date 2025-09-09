Murió un joven motociclista tras chocar contra un patrullero en Avenida Libertador El conductor de la moto, de 25 años, falleció horas después en el hospital. El efectivo que manejaba el móvil policial quedó detenido.

Un grave siniestro vial ocurrido en Rivadavia terminó con la vida de un joven motociclista y derivó en la detención de un efectivo policial que conducía un patrullero.

El hecho ocurrió cerca de las 4.17 de este martes 9 de septiembre, en la intersección de avenida Libertador y calle Ramón Salinas. Según informó la UFI Delitos Especiales, un móvil policial Toyota Corolla (TC-108), al mando del agente Claudio Chirino (28), circulaba de Este a Oeste y, al girar hacia la izquierda para ingresar a Ramón Salinas, fue impactado en su lateral por una motocicleta marca Benelli RTK que transitaba en el mismo sentido.

La moto era conducida por Diego Maximiliano Tejada Gómez, de 25 años, quien viajaba acompañado por Valentina Gómez (23). Ambos fueron trasladados al hospital Rawson, donde más tarde se confirmó la peor noticia: Tejada Gómez falleció a las 6.40 producto de las lesiones sufridas.

En tanto, la joven que lo acompañaba permanece hospitalizada bajo observación médica.

Por su parte, el conductor del patrullero y su compañero, el agente Moisés Uriche (27), fueron asistidos en el lugar y no requirieron traslado. El test de alcoholemia practicado a Chirino dio resultado negativo, pero igualmente quedó en calidad de arrestado y alojado en la Comisaría 34ª mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajaron personal de la seccional 34ª, Criminalística y los fiscales de Delitos Especiales, Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

MÁS FOTOS DEL CHOQUE