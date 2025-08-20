Evacuaron el Centro Cívico por una nueva amenaza de bomba

Personal especializado trabaja en el interior e inmediaciones del Centro Cívico luego de una nueva amenaza de bomba. Trabajadores de la repartición pública fueron desalojados del lugar por prevención.

Por el momento, se desconocen mayores detalles pero indicaron que inmediatamente notificados sobre la amenaza, decidieron evacuar el sitio.

Las amenazas de bomba en el Centro Cívico en lo que va del 2025

Marzo

Una amenaza de bomba generó alarma en el Centro Cívico durante la siesta sanjuanina. Pasadas las 13 del jueves 6 de marzo, un llamado anónimo alertó sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el edificio gubernamental, lo que llevó a la activación del protocolo de evacuación.

Emanuel Alonso Lucero Pereyra (35), señalado como autor de la llamada, fue condenado a dos años de prisión que cumple en el Penal de Chimbas.

Junio

El 7 de junio, un menor de 13 años llamó al 911 para realizar una amenaza de bomba en el Centro Cívico. Personal policial realizó un allanamiento y la sorpresa fue que un menor había sido el autor del hecho, oriundo de Iglesia.