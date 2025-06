Ordenaron la inmediata detención de Lázaro Báez para que cumpla su condena en una cárcel El empresario kirchnerista, que cumplía prisión domiciliaria en El Calafate, deberá ser trasladado a la unidad penitenciaria de Río Gallegos para completar su pena de 10 años por lavado de dinero. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 4 tras el fallo firme de la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py ordenó este miércoles la inmediata detención y traslado del empresario Lázaro Báez a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, tras quedar firme su condena a 10 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.

Báez se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de El Calafate, Santa Cruz, pero ahora será trasladado por una comisión de Gendarmería Nacional hasta la Unidad 15 de Río Gallegos, una cárcel de mediana seguridad.

La resolución judicial responde al pedido del fiscal federal Abel Córdoba, quien sostuvo que Báez aún debe cumplir seis años, seis meses y 22 días de condena. Esto, tras descontar el tiempo que estuvo en prisión preventiva en la causa principal —entre 2016 y 2019—, aunque la defensa alegaba que también debía computarse el período bajo arresto domiciliario por otra causa vinculada, que aún no está firme.

El tribunal, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, rechazó ese argumento y ratificó que cada prisión preventiva correspondía a hechos distintos y por lo tanto no podían unificarse. También aclararon que la detención por la causa del campo “El Entrevero”, en Uruguay, no puede sumarse porque aún no está firme.

Báez fue condenado por lavar más de 55 millones de dólares a través de una estructura financiera ilegal. La Corte Suprema confirmó esa pena este martes, al igual que la sentencia a Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, aunque en su caso la detención no será inmediata.

Además del empresario santacruceño, el Tribunal debe resolver si otros condenados en la misma causa —como el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y su hijo Martín Báez— también deben volver a prisión. La Fiscalía pidió la detención de los dos primeros, mientras que para Martín Báez solicitó libertad condicional.

Con este nuevo giro judicial, Lázaro Báez volverá tras las rejas luego de más de cinco años con arresto domiciliario, en lo que representa uno de los capítulos más resonantes del proceso por corrupción más importante de la última década.