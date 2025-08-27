Policía herido a manos de otro policía: son amigos, lo fue a visitar y aseguran que se le disparó el arma cuando se sacaba el cinturón La bala impactó en una de las piernas del efectivo.

Un caso policial que vincula a efectivos de la Policía de San Juan corrió como reguero de pólvora en las últimas horas de este lunes en San Juan. La primera versión que circuló es que dos efectivos se habían baleado.

Los mensajes entre efectivos de la Fuerza daban cuenta de al menos un herido y que esa bala había salido del arma de otro policía. Todo en el interior del Barrio La Estación, en el departamento Rawson, en el domicilio de uno de los dos policías.

Con el correr de las horas se supo que uno de ellos ingresó en movilidad particular al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson a eso de las 13:45. El funcionario policial herido fue identificado como Brian Lucero, dueño de casa donde ocurrieron los hechos.

La bala impactó en la zona de la pantorrilla de su pierna derecha, con orificio de entrada y salida. No revestía gravedad, se lo curó y se lo despachó a su casa. El caso los tomó la Unidad Fiscal de Investigaciones Delitos Especiales.

La versión que una alta fuente policial contó a este diario, es que el cabo Luis Ibaceta visitó cuando había terminado su turno, a eso de las 13, a Lucero en su casa del B° La Estación. Que cuando se saca el correaje (el cinturón donde se porta el arma), es que ocurre el disparo. Creen que hubo negligencia por parte de Ibaceta en no ser más cuidadoso.

Se espera que la UFI entregue los primeros datos de la pesquisa.