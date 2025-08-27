Red internacional de pedofilia: hubo allanamientos simultáneos en San Juan, otras 11 provincias y CABA, además de operativos en 14 países Las pesquisas incluyeron, además de la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la tenencia, posible producción y casos de grooming.

Las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales del país realizaron este martes un nuevo operativo coordinado en el marco de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5”, cuyo objetivo es combatir las redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil. Los trabajos incluyeron 49 allanamientos en 12 provincias, entre ellas San Jua, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trató de una acción simultánea que abarcó 15 países del continente americano, según informaron fuentes judiciales. La investigación avanzó sobre objetivos ubicados en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán.

Hasta el momento no se conocieron detalles de las tareas investigativas realizadas en San Juan.

Además, la operación se extendió al plano internacional con procedimientos en Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se efectuaron un total de nueve allanamientos bajo la organización del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, encabezado por la Eleonora Weingast de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Por la complejidad de los delitos en cuestión, las intervenciones involucraron el trabajo conjunto de fiscalías de los partidos de Azul, Bahía Blanca, Lanús-Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Morón y San Isidro.

En el marco de estos allanamientos fueron identificadas trece personas sospechosas. Son doce varones y una mujer, que tienen entre 29 y 80 años, y dos menores de edad convivientes. En los procedimientos, una persona fue detenida y se incautaron varios dispositivos electrónicos de interés para las investigaciones. Entre ellos, nueve computadoras, veintitrés dispositivos de almacenamiento, quince teléfonos móviles, una consola PlayStation 3 y una cámara HD.

Las pesquisas incluyeron, además de la descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, la tenencia, posible producción y casos de grooming.

Las actuaciones en territorio bonaerense respondieron al “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y la coordinación de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.

En los operativos intervinieron la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Ariel Rodríguez, la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina, bajo la supervisión del comisario Patricio Castro, junto a equipos de Azul, Morón y el Área AMBA Norte.

MIRA TAMBIÉN Encontraron a una mujer fallecida en un barrio de Rivadavia

De acuerdo a informaciones obtenidas por Infobae, la tarea coordinada de las fuerzas policiales y judiciales, tanto a nivel nacional como internacional, permitió avanzar en la desarticulación de redes transnacionales y la recolección de evidencia digital relevante.