Presunta paliza policial a un joven con discapacidad: dos efectivos buscaron desligarse y, por elevación, apuntaron a un compañero La víctima sufre un retraso mental y perdió tres dientes durante un operativo policial. Dos de los sospechosos dijeron que ellos no lo detuvieron, que fue un compañero, que no declaró.

No dijeron expresamente que el cabo Diego Díaz fue culpable, pero el agente Fernando Aballay y el cabo Emanuel Paredes, no dudaron en decir que solo Díaz (que se abstuvo de declarar) sabe cómo fue que un joven con discapacidad (sufre un retraso mental leve), de apellido Ochoa, terminó con el rostro ensangrentado, tres dientes menos y un estado de conmoción con secuelas que aún no desaparecen.

Para el fiscal, Francisco Nicolía y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales), los tres policías son sospechosos de haber cometido los delitos de apremios ilegales y lesiones gravísimas contra ese joven, alrededor de las 19 del 19 de agosto del año pasado en el ingreso al conflictivo barrio La Estación, en Rawson.

Según Aballay, ese día vieron a ese joven que es ‘conocido en el ambiente por cometer delitos contra la propiedad’ a bordo de una bicicleta roja. Y cuando quisieron entrevistarlo se dio a la fuga. ‘Yo ahí los perdí de vista, cuando llego Díaz lo tenía en el piso, boca bajo con sangre en la boca y terminé de ponerle las esposas. Nos arrojaron elementos contundentes. Solo el cabo Díaz sabe qué ocurrió’, precisó Aballay.

Una versión similar dio el cabo Paredes. ‘Yo me quedé con la bicicleta, se la dejo a una vecina y cuando llego lo veo a Díaz y a Aballay que ya lo tenían controlado. A Ochoa lo vi ensangrentado, no dejaba de perder sangre y por eso le solicité a Díaz que lo llevara luego a un hospital. Por radio escuché que Ochoa se tropezó con un menor y después me lo dijo Díaz en la seccional 6ta. pero yo no vi nada de eso’, aseguró Paredes, que es defendido junto con Aballay por el abogado Maximiliano Páez Delgado.

Ante la jueza del caso, Carolina Parra, Díaz no dio su versión de los hechos por concejo de su defensor, Reinaldo Bedini.

A pesar de su claro intento por desligarse del ataque que les atribuyen contra ese joven con un retraso mental, los policías parecieron caer en una contradicción porque explicaron que cuando llegaron no vieron al sospechoso resistirse, pero ambos y también Díaz, lo denunciaron por atentado y resistencia a la autoridad.

También se abstuvieron de explicar porqué dijeron hoy, situaciones que no habían dicho antes.