Prisión efectiva para un sujeto que amenazó a su madre: “No te descuides, vas a ver lo que voy a hacer” El Tribunal resolvió condenar a Nicolás Eliseo Lépez por amenazar a su madre con quemar su casa y sus pertenencias.

El sistema de Flagrancia de San Juan resolvió un caso que conmocionó al entorno de víctima y victimario. Nicolás Eliseo Lépez, de 26 años, fue condenado a seis meses de prisión efectiva en un juicio abreviado por el delito de amenazas simples, tras ser denunciado por su madre, con quien convivía en Capital.

Según consta en el legajo, el hecho ocurrió el pasado 19 de enero, cuando Lépez llegó alterado a la vivienda familiar y, tras una discusión, profirió graves amenazas contra su madre: “Si vos me ponés la denuncia esta noche no vas a dormir en la casa, te voy a quemar la casa, no te descuides porque te voy a quemar la cama, el colchón y todo, no me importa nada”.

Luego Nicolás le manifestó a su hermana de 18 años que la iba a matar a su madre y que después se iba a suicidar. Ante lo cual, la denunciante se dirigió a la vereda y desde allí llamó al 911, entonces Nicolás se retiró de la vivienda pero antes le manifestó: “Ya voy a volver, no te descuides, vas a ver lo que voy a hacer”.

Durante la audiencia, el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos y se sometió al juicio abreviado.

El fallo, además de imponerle seis meses de prisión efectiva, ordena que Lépez permanezca bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Una vez cumplida la pena, será supervisado por el Patronato de Liberados durante el tiempo que corresponda.