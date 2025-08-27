Probation a la mujer que quemó al ciclista: “Es una burla”, dijo la madre de la víctima Isabel Regina Sosa Yacante deberá cumplir 6 horas semanales de tareas comunitarias durante 4 meses. Y hacer un pago simbólico. Si cumple será sobreseida, pero la familia de la víctima buscará que vaya a juicio.

Seis horas de trabajo comunitario durante cuatro meses en el municipio de Rivadavia y un pago simbólico del daño causado por la suma de $300.000 en dos cuotas, se destacan entre las imposiciones que, ayer, un magistrado le ordenó a cumplir a Isabel Regina Sosa Yacante (53), la acusada de provocarle lesiones graves al ciclista Juan Ignacio Castro Cerdera, cuando le arrojó el agua hervida que tenía en un termo en medio de una discusión por un problema de tránsito, ocurrida en Marquesado, Rivadavia, el 24 de noviembre del año pasado.

Al conocer que el caso tenía esa salida, la madre la víctima volvió a estallar: ‘Es una vergüenza, es una burla. Esta mujer esa una delincuente, ese día si hubiera tenido un arma le da un tiro en la cabeza a mi hijo’, dijo, indignada, María Fernanda Cerdera, junto a su esposo, Luis Castro, y el abogado que los representó, Ismael Hidalgo.

El letrado se había opuesto al acuerdo para zanjar el conflicto con una probation a favor de la imputada, tal como lo habían acordado el fiscal, Daniel Galvani, con la imputada y sus defensores, Rodrigo Aguirre e Ivana Salas.

Hidalgo entendió que legalmente no correspondía darle ese beneficio, pues esa salida se aplica en delitos menores con un máximo de pena no superior a los 3 años, situación que no se da en las lesiones graves que le atribuyen a la imputada, ilícito castigado con hasta 6 años. Por eso ayer anticipó que buscará la revisión y la revocación del fallo ante la Corte de Justicia.

Todo indica que el magistrado adhirió a la línea de fallos en los que se sostiene que la probation se puede aplicar en caso de delincuentes primarios (es decir sin condenas) con un delito cuyo mínimo de castigo no supere los 3 años.