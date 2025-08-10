Pusieron un banco para que los vecinos pudieran esperar el colectivo sentados y se lo robaron Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio.

Los dueños de un supermercado chino de Córdoba habían puesto un banco de madera en la vereda de su comercio para que los vecinos que esperaran el colectivo allí pudieran sentarse, pero no duró mucho: un ladrón se lo robó y todo quedó registrado.

El insólito episodio ocurrió este viernes por la madrugada en el local ubicado en Camino a Capilla de los Remedios al 6400, en el barrio Los Sauces.

De acuerdo a lo informado por el medio El Doce, los dueños del lugar habían decidido hacer una especie de parada de colectivos improvisada, debido a que no había ninguna.

Es por eso que decidieron colocar un largo banco de madera para colaborar, pero no salió como lo esperaban.

Un ladrón apareció, lo cargó sobre sus hombros luego de chequear que nadie lo que estaba viendo, y escapó con él.

La filmación capturada por las cámaras del lugar muestran a un hombre con una campera beige y un gorro gris.

Indignados, los vecinos del barrio denunciaron que los robos son constantes en la zona. Hasta el momento no se logró establecer la identidad del asaltante.