Crimen en Coghlan: habló una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández Lima Yoni Mesa contó que estuvo con la víctima el mismo día que desapareció, hace 41 años. Recordó la charla que mantuvieron.

Una de las últimas personas que vio con vida a Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que fue encontrado muerto en una casa donde vivió Gustavo Cerati en Coghlan y cuyo paradero era desconocido desde 1984, relató cómo fue ese último encuentro.

“El último día que lo vi me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela”, declaró Yoni Mesa, una de las últimas tres personas en ver a la víctima.

El hombre contó que conoció a Diego Fernández porque iban a la ENET N° 36 de Saavedra y, a su vez, porque su padre tenía un negocio ubicado a dos cuadras de la casa del joven desaparecido.

Mesa aclaró que no eran compañeros de curso, dado que era un año mayor que Fernández, pero reconoció que tenían “una amistad del barrio”.

En ese contexto, detalló que se encontraban todos los mediodías en la puerta del negocio del padre porque tenían horarios cruzados. “Cuando yo iba a taller, él iba a teoría y viceversa”, recordó.

“Ese día que lo vi por última vez, él iba a taller porque a la mañana estuvo en teoría. Por eso él fue a la casa, almorzó y después de almorzar estuvo conmigo”, relató, en diálogo con TN.

De acuerdo al relato de Yoni Mesa, él es la anteúltima persona que vio con vida a Diego Fernández Lima. Se encontraron, como todos los días, en la puerta del negocio de su papá.

“Ese día vino, y abrió la puerta. Se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela” recordó.

Lo curioso de aquel encuentro es que Mesa le preguntó a Fernández si iba a ir a la escuela. “Lo hice porque muchas veces nos rateábamos”, explicó.

Como la respuesta del joven desaparecido fue negativa, Yoni le preguntó a dónde iba: “Me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela”.

La contestación de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, a quien le dijo que se iba a la casa de un amigo.

“Le dije nos vemos más tarde, y él se subió a una motito llamativa que tenía. En esa misma moto lo veían a (Cristian) Graf”, recordó Mesa sobre aquel jueves en el que se encontraron.

Pasaron los días, llegó el sábado, y el hombre —que por entonces tenía 17 años— se enteró de que Diego no iba a su casa desde aquel jueves.

Ante semejante situación, fue directo a hablar con la madre de Fernández: “Yo le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después”.

El hombre se mostró visiblemente consternado por el hallazgo de los husos de Fernández Lima, con quien mantenía una amistad.

“Me cayó como un balde de agua fría todo esto. Nunca se supo que pasó con Diego”, cerró Mesa sobre el dramático caso.