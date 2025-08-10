Conductor ebrio y sin carnet destrozó cuatro autos estacionados en pleno centro Ocurrió en la madrugada de este domingo.

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en pleno corazón de la Capital. Pasadas las 4:30, un Chevrolet Corsa que circulaba por Avenida Ignacio de la Roza, a pocos metros de Alem, embistió a varios vehículos estacionados y provocó daños considerables.

El conductor fue identificado como F.S, de 37 años. Según informaron fuentes policiales, el hombre manejaba en evidente estado de ebriedad, sin licencia de conducir ni seguro vigente. Por motivos que se investigan, perdió el control del rodado, cruzó de carril y colisionó contra un Toyota Corolla, un Renault Kwid y una Ford EcoSport que se encontraban en boxes de estacionamiento sobre la vereda norte. El violento impacto hizo que la EcoSport se desplazara y chocara a un cuarto vehículo, un Ford Ka.

El estruendo despertó a los vecinos de la zona, quienes salieron alarmados y se encontraron con la escena: autos seriamente dañados, dos de ellos incluso sobre la vereda.

El conductor del Corsa viajaba acompañado de su pareja, quien según testigos sufrió una lesión en la boca pero abandonó el lugar antes de que pudiera ser entrevistada por la Policía. El conductor, en tanto, no presentaba heridas visibles y habría regresado de un boliche céntrico antes del choque.