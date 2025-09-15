Qué se sabe del atacante del artista callejero sanjuanino en Chile El hecho ocurrió en la ciudad de Vallenar.

En las últimas horas, se conoció que un joven de 22 años, identificado como Gabriel Tomas Oliveras Silva, fue asesinado de una puñalada y a través de los medios de Chile se conocieron detalles sobre su atacante.

Indicaron que el hecho ocurrió a las 13.15 del domingo, en la esquina de Sargento Aldea y Brasil, en Vallenar, en la Región de Atacama. El artesano callejero, oriundo de San Juan, presentaba una herida cortopunzante en el tórax, fue reanimado por personal médico y trasladado hasta el hospital pero falleció por la gravedad de la herida.

Ante esta situación, Fiscalía de Atacama ordenó la intervención de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Copiapó para esclarecer la muerte del sanjuanino Olivera Silva.

Durante la tarde del domingo, personal de la Comisaría 3ra de Vallenar logró detener a un hombre de 40 años, identificado con las siglas H.E.C.C. El sujeto es chileno y según las fuentes, cuenta con antecedentes policiales. Quedó detenido junto a otras personas involucradas en el caso.