Recuperaron siete motos robadas en diferentes departamentos de San Juan Los rodados que lograron secuestrar, algunos tienen pedido de captura.

En los últimos días, personal policial de diferentes divisiones lograron recuperar seis motos, algunas con pedido de secuestro de hace años. En este sentido, dieron detalles de los operativos que realizaron en diferentes departamentos de San Juan.

Pocito

El lunes 1 de septiembre, alrededor de las 23, ladrones ingresaron a una finca de calle Bazán Agras y Florida, en Carpintería y se llevaron una Guerrero y una Gilera, ambas 110cc.

Personal de la Unidad Motorizada, a cargo del oficial principal Sánchez armaron un operativo para dar con los rodados y lograron el objetivo, cuando ingresaron a pie sobre el cerro. Allí estaban las motos, ocultas en la maleza. Continúa la búsqueda de los responsables.

Sarmiento

En Ruta 305, recuperaron una Zanella ZB 110cc, sin chapa patente. Cuando los uniformados pidieron datos del motor y cuadro corroboraron que contaba con pedido de secuestro por Robo, dependiente de la Comisaría 6ta.

Capital

En 9 de Julio y Segundino Navarro, hallaron una Brava Nevada 110cc, que tenía pedido de secuestro por robo en 2022, dependiente de la Comisaría 28va de Rivadavia.

MIRA TAMBIÉN Dieron a conocer el estado de salud del obrero que cayó del 4to piso del edificio 9 de Julio

Además, en Santiago de Estero antes de General Paz, encontraron una Gilera sin dominio y con el número de motor adulerado.

También, en General Acha y Mitre, pleno microcentro sanjuanino, secuestraron una Motomel, que tenía pedido de secuestro de junio del 2023, dependiente de la Comisaría 6ta.

Rawson

En Mendoza y Agustín Gómez, encontraron una Corven sin patente, que presentaba adulteración en la base del motor.