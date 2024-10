Referente del Polo Obrero dijo que los dos imputados son de la organización, pero no la mercadería decomisada Luego del decomiso se armó polémica en virtud que estos dos hombres dijeron que la iban a revender.

El Polo Obrero, organización social y piquetera, fue vinculada recientemente a un operativo policial en San Juan en el que dos sujetos fueron detenidos por transportar mercadería en un auto. Los detenidos afirmaron que la mercadería pertenecía al Polo Obrero y que la iban a revender en almacenes. Sin embargo, la organización negó cualquier relación con la mercadería incautada.

Virginia Sutherland, referente del Polo Obrero en San Juan, habló en Radio Sarmiento y explicó cómo es el manejo de la mercadería que recben mes a mes. “La mercadería que recibimos, la recibimos a mediados de mes. En general el gobierno la entrega en esa fecha e inmediatamente después de que la retiramos, armamos la distribución a las asambleas para que se entregue. Nosotras no tenemos mercadería. No acopiamos mercadería porque no tenemos de dónde acopiar”, apuntó la dirigente

Eso sí, reconoció que la gente detenida pertenece a la organización: “uno seguía estando y el otro ha estado en el Polo. Ellos no hacen distribución de mercadería. Los compañeros no tienen ninguna responsabilidad en la tarea de distribución Nosotros, en general, ponemos especial atención a que la mercadería que se distribuye llegue efectivamente el compañero. Y si no, tratamos de corregir si un método no está bien. Y desde siempre usamos planillas de entrega de alimentos, que son las del gobierno. Nosotros todos los meses, cuando se entrega la mercadería, vamos con la planilla, el compañero recibe, firma y entregamos. Entonces, por eso decimos que la mercadería incautada no es la mercadería que recibe el Polo Obrero. ¿Ahora, qué hacían estos compañeros? Yo no lo sé”.

EL OPERATIVO DE DECOMISO

El hecho ocurrió este miércoles, cuando personal policial se encontraba de recorrida de prevención y seguridad por calle General Paz antes de Alem, observando un automóvil marca Fiat 147 circulando con gran cantidad de mercadería y es por ello que procede a la entrevista del conductor.

Las dos personas que viajaban en el vehículo fueron identificadas como Rivero Ferreyra y Marcos José Lujan, que manifestaron que la mercadería era de la organización Polo Obrero y que la iban a revender. Personal policial se dirigió a sede de Polo Obrero y contató que ninguna abertura se encontraba violentada.