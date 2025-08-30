Rescataron 4 equinos y 5 perros hacinados y con hongos en Albardón: una yegua tuvo que ser sacrificada Vecinos del lugar denunciaron que había un animal en grave estado además de olores nauseabundos.

Personal policial de la División Rural, veterinarios y proteccionistas participaron de un importante allanamiento de un domicilio en Albardón luego que vecinos denunciaran que había un animal muerto y olor nauseabundo. Al mando de Mario Dominguez, de la División Rural y acompañado por los veterinarios Pablo Luna y Gustavo Aragón, los uniformados ingresaron al lugar y corroboraron que se trataba de una escena caótica: había una fosa llena de cadáveres de animales y otros hacinados en gallineros.

Desde la organización Mundo Patitas ONG revelaron a Diario de Cuyo, que hallaron a una yegua tirada en un descampado y constataron que aún tenía signos vitales. Por desgracia, debido a su estado irreversible, los profesionales tuvieron que sacrificarla. En tanto, 4 equinos, entre ellos la cría de la yegua moribunda fueron rescatados.

Cuando avanzaron por el predio, se toparon con un corral lleno de restos óseos y hasta una fosa con más de 40 cadáveres equinos y vacunos; por lo que iniciaron una investigación para saber si allí practicaban cuatrerismo.

En la zona de gallineros, encontraron 5 cachorros de galgo que estaban desnutridos y con hongos en las patas. Todos comiendo lo que había y encima de sus propias heces.

Los 9 animales que estaban con vida fueros rescatados. Los perros están a cargo de proteccionistas mientras que los equinos en la veterinaria El Retoño pero explicaron que aún no están en condiciones de ser adoptados. “Necesitan atención médica. Los perritos deben someterse a análisis para descartar cualquier enfermedad. Si la gente quiere colaborar, los invitamos a acercarse por la veterinaria o contactarse con Mundo Patitas ONG. Además de generar conciencia que continúen denunciando este tipo de hechos“, destacaron los rescatistas.