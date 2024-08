Robaron aparatos que una nena necesita para sobrevivir: “Tengo miedo que mi hija se muera por este robo” El hecho ocurrió en la vivienda de la menor de 10 años, ubicada en el barrio Conjunto 7, en Pocito.

Este miércoles, en diálogo con Radio Sarmiento, Belén Avellá, mamá de Samira, habló sobre el robo miserable que sufrió en su vivienda, ubicada en el barrio Conjunto 7, en Pocito. La historia de Samira, quien actualmente tiene 10 años, es conocida desde que vino al mundo, ya que nació con fibrosis hepática, condición que la tuvo alrededor de 2 años internada en el Hospital Rawson y que por los pedidos de ayuda de su mamá, se reflejó en los medios.

En la oportunidad, Belén dijo que el lunes en la tarde, delincuentes ingresaron a su casa y no sólo le llevaron un televisor, un parlante, ropa sino que se robaron aparatos que son de vital importancia para su hija. “Salí a comprar y no pasó más de media hora cuando los vecinos me dijeron que me habían entrado a robar. Me destrozaron la puerta del fondo y se llevaron prácticamente todo”, lamentó.

Los ladrones le robaron la mochila de oxígeno, un nebulizador para traqueotomía, un humificador de ambiente y una freidora de aire que sirve para que Samira consuma alimentos saludable frente a su condición, además de las pastillas que consume para las convulsiones que padece. Ante este panorama y con la voz quebrada, Belén dijo que los vecinos vieron quiénes fueron, los mencionó y resaltó que no les tiene miedo: “A lo único que le tengo miedo es a que mi hija se muera por este robo”.

La mamá de Samira dijo que muchas cosas las adquirió en Buenos Aires y que lamentablemente son muy costosas. “Pero no puedo moverme de mi domicilio porque destrozaron la puerta del fondo”.

Belén pide mayor seguridad en la zona y que puedan recuperar los aparatos que son significantes para su hija.

La historia de Samira

Samira nació con 29 semanas en el 2014 y luego que le detectaran firbrosis hepática debió pasar, al menos dos años internada en el Hospital Rawson; ya que para poder obtener internación domiciliaria, su vivienda debía cumplir con los requisitos impuestos sanitariamente por sus médicos.

La habitación de su casa debía ser réplica de una del nosocomio para que recibiera la atención que necesita para sobrevivir. Belén recordó que muchos sanjuaninos se solidarizaron con ella y lograron acondicionarle el hogar a la menor para que pudiera permanecer allí.