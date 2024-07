Robo millonario a la inmobiliaria: cruzan filmaciones de cámaras del CISEM y de particulares para dar con los delincuentes Se alzaron con unos $50 millones (entre pesos y dólares) a plena luz del día y en una zona de mucho tránsito.

Un atraco planeado y con un botín millonario. Todo a plena luz del día en una zona muy concurrida que, 48 horas después, no tiene detenidos ni pistas firmes por ahora. El blanco fue la inmobiliaria “Patricia Rodríguez”, ubicada en calle Urquiza 150 Norte, en Capital. El lunes pasado tres delincuentes vestidos de policías federales (chaleco y gorra con la insignia de la PFA) ingresaron al local a eso de las 9 y se alzaron con unos $50 millones (el equivalente entre pesos y dólares), huyendo en un vehículo.

A 48 horas del ilícito, ¿qué se sabe? La causa está en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad quien en las primeras horas encaró la tarea de recopilar las filmaciones de las cámaras del CISEM con algunas de particulares.

El objetivo inicial que se pusieron los investigadores fue saber cuál fue el recorrido de ese Renault Sandero blanco con vidrios polarizados en el que huyeron los “federales”. Por lo que pudo averiguar este diario, hay un lugar en Chimbas donde “se pierde el rastro” en virtud que no hay registros fílmicos. Todavía no han podido precisar la chapa patente del vehículo que, si bien no es un dato clave, porque presumen que puede tratarse de un auto robado o con chapa apócrifa, sirve como indicio.

En tanto que poco y nada pudieron aportar los empleados de la inmobiliaria en cuanto a los rostros de los delincuentes para poder tener algún indicio.

De todas maneras, es inminente que haya allanamientos en las próximas horas en base a los primeros elementos de la investigación.

Una de las hipótesis sobe el caso es que hubo algún “entregador”, alguien que pasó el dato a estos sujetos que a esa hora iba a haber un monto alto de dinero en efectivo.