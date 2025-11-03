Se conoció la causa de la muerte del niño de 13 años al que se le cayó un arco de fútbol encima El menor participaba de un cumpleaños familiar en un camping en Rawson. El fallecimiento se produjo por un traumatismo encefalocraneano.

Se conoció el resultado de la autopsia realizada al chico de 13 años que murió tras sufrir un grave accidente mientras jugaba al fútbol durante un cumpleaños familiar en el camping del Círculo de Oficiales, en Rawson.

El ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi confirmó cuál fue la causa de la muerte: “La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por un traumatismo craneoencefálico”.

El funcionario explicó que el accidente se originó cuando, debido al movimiento del menor, “el arco se venció hacia atrás y le golpeó la cabeza con su propio peso y el del cuerpo del niño”.

Un dato clave que surgió de la investigación es que el arco no estaba asegurado al suelo. Gerarduzzi detalló que se trataba de un “arco movible”, con “cuatro bases planas y sin orificios para anclaje, como los que suelen tener otras estructuras”.

El arco fue secuestrado para su peritaje y la investigación continúa en curso. Hasta el momento, no se registró ninguna denuncia formal por parte de la familia .

En cuanto a posibles responsables, el ayudante fiscal aclaró que “aún no hay personas imputadas”, aunque se realizarán pericias y se sumarán declaraciones e informes al expediente.

El trágico accidente ocurrió cuando la víctima jugaba un partido de fútbol junto a otros menores, convirtió un gol y se colgó del travesaño del arco para festejar. La estructura cedió y cayó sobre él.