Se le reventó una rueda a un camión recolector de basura, se cruzó de carril y terminó estrellado contra una casa El hecho ocurrió a la altura de calle España, en el límite de Rawson y Pocito.

Un violento accidente se registró este viernes, alrededor de la 1.30 de la madrugada, en la intersección de Calle 5 y España, en el límite de los departamentos Rawson y Pocito.

Según informaron las fuentes, un camión de recolección de basura que circulaba de oeste a este por Calle 5 sufrió el estallido de una rueda, lo que provocó que su conductor perdiera el control, se cruzara de carril y se estrellara contra una pared.

Luego de dar un volantazo, atravesó el boulevard que hay en la avenida que divide a los dos departamentos, arrancó un poste y chocó de lleno contra una pared.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir al chofer, atrapado en el interior de la cabina. Hasta el momento no se informó la identidad del conductor ni el grado de las lesiones sufridas.

Testigos indicaron que también había un camión estacionado haciendo tareas de mantenimiento del tendido eléctrico, que por fortuna no se vio afectado.