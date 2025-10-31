Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Querían matarla, hacerla desaparecer”, dijo el fiscal Comenzó el proceso judicial este viernes. Fuertes detalles del caso de parte de la fiscalía y la querella.

Comenzó el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco. El proceso judicial por jurados finalizaría a mediados de noviembre. Hay expectativa por las declaraciones de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena; están acusados por delitos que podrían derivar en prisión perpetua

En su alegato, el fiscal Martín Bogado fue detallado. “A Cecilia la mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes”, comenzó diciendo el representante del Ministerio Público Fiscal.

“En su camino de la vida tuvo la desgracia de cruzarse con las personas equivocadas. Personas violentas, que la despreciaron, que la engañaron y que cuando se dieron cuenta de que no podían controlarla, porque ella no era como ellos, decidieron quitarla del medio”, continuó el acusador, asegurando que los padres de César Sena —Emerenciano y Marcela— no la querían en la familia porque no era como ellos.

El fiscal Bogado aseguró que desde entonces arrancó su plan. “La idea de un objetivo único: querían matarla, hacerla desaparecer”, subrayó. “Cecilia se defendió. Cecilia luchó por su vida. Luego de cometer el homicidio, César Sena se dirigió hacia el barrio Emerenciano, donde estuvo con sus padres. Regresaron aproximadamente a las 12. Primero César Sena, después llegan Emerenciano y Marcela. Están los tres juntos, empiezan a poner en marcha la segunda parte del plan: hacer desaparecer el cuerpo de Cecilia y borrar cualquier rastro del crimen”, siguió.

“Pasadas las 13 horas, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se comunicaron con sus colaboradores directos, sus personas de confianza: Gustavo Obregón y Fabiana González. Le dieron indicaciones precisas: “Cuiden a César”. Luego describió el rol que tuvo cada uno de los siete imputados en el hecho.

El abogado querellante Gustavo Briend fue el siguiente en tomar la palabra. Habló en nombre de la familia de Cecilia, pidió justicia por ella y aseguró: “Hay numerosas pruebas de cargo que implican la responsabilidad y, por lo tanto, nosotros entendemos que el único veredicto posible para estas personas es el delito de culpabilidad”.

Los alegatos de las defensas

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, fue el primero de los defensores en tomar la palabra. Su alegato se basó en remarcar que no hay prueba directa contra el acusado, ni una autopsia que determine que Cecilia fue asesinada.

“Como no existe ninguna prueba que hable de algún tipo de participación del señor Emerenciano Sena en estos hechos, más que ser un buen padre, un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, no van a escuchar otra cosa acá en, en las audiencias donde se va a producir la prueba”, aseguró el letrado. Y agregó: “Hablan de un engaño. ¿De qué engaño podemos hablar cuando ni siquiera tenía ningún tipo de vinculación, ni de conversación, ni de relación siquiera? De hecho, el señor Emerenciano Sena se enteró estando detenido, que el hijo se había casado y que tenía esta supuesta relación con la víctima”.

Osuna concluyó: “Por eso nosotros empezamos este juicio con mucha expectativa y les pido que resuelvan un veredicto de no culpabilidad con respecto al señor Emerenciano Sena”.

Gabriela tomljenovic, abogada de César Sena, le habló al jurado y les advirtió: “Esto es un rompecabezas y ustedes no van a poder terminar de armarlo. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Primera cuestión: se menciona un plan…Si había un plan y dentro de ese plan estaba la previsión de un viaje, yo me pregunto: ¿es lógico que César Senna se fue al barrio Emerenciano como lo hacía siempre? Asumimos que si había un plan de iba– que iban a hacer un viaje, él con su compañera, no se iba a andar mostrando en público como lo hacía siempre. Lo más razonable hubiese sido que él se oculte de la vista de todos”.

Y concluyó: “Lo concreto, señores miembros del jurado, y lo que queda claro y que es materia de debate, es lo que en definitiva ustedes están acá para analizar, que yo se los propongo, es que digamos que la existencia del hecho base, que es investigar la presunta muerte de una persona, en este caso de Cecilia, no está acreditada. Todo esto que yo ya les anticipé más lo que ustedes van a ir viendo a lo largo de las próximas audiencias. No van a tener ningún testimonio directo, no van a encontrar ninguna prueba directa”.

Celeste Ojeda, abogada de Marcela Acuña. Su alegato arrancó con una frase de su representada cuando ocurrieron los hechos. “Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada”, reprodujo Ojeda. Y explicó: “Esa fue la frase que envió Marcela Acuña a Fabiana González. Esa no es la frase de una madre que había planeado algo. Esa no es la frase de una persona que había organizado matar a alguien. Esa es la frase de una madre que se acababa de enterar a lo grave que había sucedido en su domicilio”.

La defensora de Acuña admitió en su alegato que Marcela vio el cuerpo en una de sus habitaciones, que al principio no supo de quién era y que le pidió a sus colaboradores que lo sacaran de allí, y que al día siguiente supo que el cadáver era de Cecilia. Dijo que ella actuó como una “madre desesperada”.

“Reconocemos que Marcela se enteró después y que intentó ocultar… Pero acá lo que ustedes tienen que juzgar es si Marcela cometió o no cometió lo que la fiscalía dice. Si realmente existió este plan que dice la fiscalía, o si es como nosotros sostenemos. Recuerden que no es lo mismo crear un plan, organizar un plan, ejecutarlo, dijo el funcionario de la querella, dar muerte a alguien, que no tener idea de lo que sucedió, de no saber absolutamente nada, de encontrarse con una situación, de enterarse después de que sucedió algo grave y que a partir de allí se realicen actos para tratar de ocultarlo, que a partir de ahí se decidan encubrir”.

Quién es “El Panadero”

Gustavo Obregón, conocido en las filas del clan Sena bajó el seudónimo de “El Panadero”, está sindicado como el encubridor de César Sena, principal sospechoso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

A pesar de sus dos declaraciones como imputado, donde expuso el macabro plan que incluyó el crimen y la incineración del cuerpo de Cecilia, apuntó que sus incriminaciones fueron bajo tortura. Esta modificación en su estrategia le valió que el resto de los encubridores puedan ser juzgados de manera abreviada.

La hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso

El equipo fiscal que investigó el caso está integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado.

Su hipótesis principal es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, César Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski, quien se había casado y luego divorciado de él.

Los acusados de encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, habrían ayudado al acusado del asesinato a descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y destruir evidencias.