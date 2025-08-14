Secuestran tres motos robadas en operativos en Sarmiento y Pocito Presentaban pedido de captura por distintos hechos de hurto calificado.

Personal de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes de la Policía de San Juan llevó adelante este miércoles una serie de procedimientos en el marco de la lucha contra el delito automotor, que derivaron en el secuestro de tres motocicletas con pedido de captura por distintos hechos de hurto calificado.

El primer operativo se desarrolló en Villa Costa Canal, sobre calle Punta del Médano, en el departamento Sarmiento. Allí, los efectivos hallaron dos Honda Wave 110 cc:

Honda Wave negra : dominio colocado apócrifo, motor adulterado y cuadro con numeración original. Al consultar su estado registral, se constató que tenía pedido de secuestro por hurto calificado del 20/03/2023 , solicitado por el Tercer Juzgado de Instrucción .

Honda Wave gris: también con pedido de secuestro del año 2023 requerido por el mismo juzgado.

Posteriormente, en calle Mendoza entre Calle 8 y Calle 9, en el departamento Pocito, la Policía secuestró una Honda CG Titan 150 cc negra, que presentaba un pedido de secuestro por hurto calificado del 27/12/2019, igualmente requerido por el Tercer Juzgado de Instrucción.

En todos los casos, se dio intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, a cargo de la Dra. Ivana Rodríguez, quien dispuso el secuestro de los rodados.