Secuestraron más de 2.300 prendas truchas por un valor de $69 millones Al menos 14 personas fueron imputadas por falsificación de marcas.

La Policía de la Ciudad realizó un operativo en el barrio de Balvanera, donde se secuestraron más de 2.300 prendas de vestir falsificadas, con un valor aproximado de 69 millones de pesos.

En total, 14 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, fueron imputadas por falsificación de marcas, tras un exhaustivo control en 14 locales comerciales del área.

La intervención estuvo coordinada por la División Investigaciones Especiales y se llevó a cabo “bajo una orden judicial de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°35, especializada en Investigaciones Complejas”, informó la Policía de la Ciudad

Las inspecciones en cuestión se realizaron en seis comercios ubicados en Bartolomé Mitre al 2700 y en otros ocho sobre la Avenida Rivadavia, entre el 2500 y 2600.

Entre los incriminados se identificó a un ciudadano boliviano de 42 años, tres peruanos de 32, 44 y 59 años, seis senegaleses de entre 27 y 42 años, una haitiana de 35 años y dos argentinos de 26 y 47 años.

Todos ellos fueron acusados de “violar el artículo 289, inciso 1°, del Código Penal, relacionado con la falsificación de productos”, explicaron.

Entre los artículos falsificados, había prendas de vestir, calzado y bolsos.