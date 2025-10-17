Dictaron prisión preventiva para seis de los sospechosos de matar a Emir Barboza La jueza de Garantías, Mabel Moya, ordenó seis meses de prisión preventiva para los seis adultos acusados del asesinato del niño de 7 años, Emir Barboza, ocurrido en el barrio Valle Grande. La investigación tendrá un plazo de un año.

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra seis de los siete mayores de edad detenidos por el crimen de Emir Barboza, el niño de 7 años asesinado de un disparo en el barrio Valle Grande. El caso está caratulado como homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

Tras escuchar los argumentos de las partes, la jueza de Garantías, Mabel Moya, resolvió imponer seis meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial a los seis imputados y fijar un plazo de investigación de un año, descartando el pedido excepcional de la Fiscalía —a cargo de Iván Grassi y Sebastián Gómez— que solicitaba dos años de investigación por la complejidad del caso. Los defensores no se opusieron al tiempo de detención preventiva.

Los seis acusados que continuarán detenidos son Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo.

Entre los siete detenidos por el caso hay un menor de edad, que permanece bajo la órbita de la Justicia de Menores. Además, un octavo sospechoso, Gabriel Orostizaga, se entregó este viernes al mediodía tras permanecer prófugo, aunque no participó de la audiencia de formalización.

Durante la audiencia, cinco de los seis imputados decidieron declarar ante la jueza Moya. Todos aseguraron ser inocentes y afirmaron no haber participado en el tiroteo que terminó con la vida de Emir Barboza.

“Soy inocente y me duele lo que le pasó a ese chico”, repitieron varios de los acusados en distintas instancias de la audiencia. El único que optó por no declarar fue Jonathan Carrizo, siguiendo la recomendación de su abogado.

Entre los testimonios, los acusados coincidieron en señalar que se encontraban en la casa de un familiar cuando estalló un enfrentamiento con otro grupo de personas, y que ellos no realizaron disparos. Algunos sostuvieron que respondieron a agresiones con piedras, mientras que otros aseguraron haber intentado resguardarse junto a sus hijos y familiares.

Los fiscales Grassi y Gómez solicitaron que el expediente sea declarado “causa compleja”, al considerar que existen riesgos de fuga y posibles entorpecimientos en la investigación. Indicaron también que en el ataque se usaron al menos dos armas de fuego, de las cuales una fue secuestrada y otra aún no fue localizada.