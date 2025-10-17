Se entregó el octavo sospechoso del crimen de Emir Barboza Se esperaba que sucediera en las últimas horas y finalmente cerca del mediodía, "El Gabi" llegó a Tribunales acompañado por su abogada, María Filomena Noriega.

Este viernes, y luego de que le dieran las garantías suficientes, se entregó en Tribunales Gabriel Orostizaga, convirtiéndose en el octavo detenido en la investigación por la muerte de Emir Barboza, un niño de 8 años que resultó baleado en una gresca en el barrio Valle Grande.

El último sospechoso, conocido en el barrio como “El Gabi”, llegó acompañado su abogada, María Filomena Noriega.

Este viernes, además se llevó a cabo la audiencia de formalización de los otros seis mayores detenidos: Alan Juan Bazán, Hernán Ariel Carrizo, Jonathan Javier Carrizo, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander y Cristian Daniel Guarardo.

En tanto que el menor involucrado, quedó a disposición de la jueza de Menores, María Julia Camus.

En tanto que la investigación continúa bajo la dirección de la UFI Delitos Especiales y sSe espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión el calibre del proyectil y el arma utilizada.

El fiscal Grassi adelantó que es parte de la investigación un video que sería fundamental para determinar quién fue el autor del disparo que terminó con la vida de Emir.