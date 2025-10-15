La versión de la familia de los detenidos por el asesinato de Emir en el Valle Grande La hermana de dos de los aprehendidos, que además es tía y prima de los otros cinco, afirmó que la familia del niño fue a su casa a tirar piedras y disparos de arma de fuego. "Nosotros solo nos defendimos", indicó.

El trágico enfrentamiento entre vecinos del barrio Valle Grande, que terminó con la muerte de Emir Barboza, de 5 años, tras recibir un disparo el pecho, sigue generando repercusiones. Después de que DIARIO DE CUYO hablara con la familia de la víctima, fueron parientes de los siete detenidos quienes se comunicaron con esta redacción: “Ellos vinieron a tirar tiros y piedras a nuestra casa, nosotros solo nos defendimos”, dijeron.

Celina Carrizo, hermana de dos de los detenidos, además de pariente de los otros cinco, afirmó que todo comenzó en la noche del pasado lunes cuando un par de adolescentes, entre ellas una de sus sobrinas, se trenzaron una disputa. “Fue una pelea de niñas que nada tenían que ver con la familia Barboza. Una era mi sobrina contra una niña de la vuelta. Lo que pasó es que la hija de Roberto Barboza, que yo creo que es mayor, se metió y les quiso pegar a las otras dos niñas”, afirmó.

Según el relato de Carrizo, en ese momento la hermana de Emir se fue a su casa. “Andá a saber qué dijo porque de repente vinieron ellos (por la familia Barboza) a patotearnos en nuestra casa. Primero nos amenazaron con volver y lo hicieron a pedradas y tiros. Hasta sacaron una moto desde dentro de nuestra casa, como se ve en un video que se viralizó. Esos eran ellos contra nuestra casa, no como la gente cree que éramos nosotros. Y todo lo que pasó después fue en defensa propia“, continuó.

“Nos agarraron a pedradas y tiros, además llevaron un montón de niños. Por eso mis hermanos, primos y sobrinos salieron a defendernos. Porque sabemos cómo son, ellos son unos narcotraficantes muy importantes en el barrio“, insistió.

De acuerdo con lo que dijo Carrizo, “Roberto Barboza siempre anda con armas como si nada”. “Nosotros somos trabajadores, los que están detenidos ninguno tiene antecedentes, sino que laburan en la Municipalidad de Rawson y en otros lugares. Son todos los hombres de nuestra familia y ahora nosotras estamos solas”, expresó.

En el descargo de los familiares de los detenidos por la muerte de Emir también dijeron que cuando se desató el conflicto llamaron a la Policía, pero “ni vinieron, no hicieron nada y nos tuvimos que defender”.

“En el video se ve como se llevan una moto de nuestra casa, ese es el propio Barboza, que había llevado al niño que murió de la mano para que agarra piedras y las tirara contra nosotros. Además ellos tiraban tiros y nos patotearon con las mujeres. Esa bala perdida que mató al niño puede haber sido de ellos mismos, así que investiguen“, consideró Carrizo.

“Nosotros tenemos niños chicos y una con discapacidad. Tenemos miedo porque esa familia dice que nos van a mandar sicarios para matarnos. Por eso nos tuvimos que ir del barrio, ahora no estamos ahí, porque sufrimos amenazas de que nos van a quemar las casas también. Todos nos fuimos del Valle Grande a otro lado y no sabemos qué va a pasar con nuestras casas, pero no podemos quedarnos y arriesgarnos que nos hagan algo”, cerró.

Sigue la investigación

El disparo que mató a Emir Barboza sigue siendo el foco de la investigación de la Justicia. Por el hecho la Policía detuvo a siete personas: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, Jonathan Javier Carrizo y L.B. (menor de edad).

Todos están a disposición de la UFI Delitos Especiales, que con las pruebas recolectadas buscará determinar quién efectuó la detonación de arma que terminó con la vida del niño.