Denuncia contra Juan Cruz Rufino: una puerta con 8 puntazos, un bebé llorando y destrozos en la casa Fernando Bonomo, el fiscal que se interiorizó en el hecho, habló sobre lo que sucedió entre el cantante y su pareja.

Este miércoles en la mañana se conoció la detención del cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino, quien quedó en el ojo de la tormenta por un posible hecho de violencia de género, que está siendo investigado por personal de la UFI, a cargo del fiscal Fernando Bonomo. El hecho ocurrió en un departamento en el que vive el artista junto a su pareja de 23 años y la bebé de ambos de 8 meses.

En diálogo con Radio Sarmiento, el fiscal Bonomo explicó cómo llegaron a la vivienda y qué se encontraron en su interior. Aseguró que los protagonistas confirmaron una discusión de pareja y que fueron los vecinos quienes llamaron al 911 por “disturbios, gritos y llantos”.

“Cuando llegamos al domicilio hubo indicios de violencia intrafamiliar y pese a que la víctima no quiso denunciar, se actuó de oficio. El personal policial constató una serie de destrozos. Además la propia víctima había dicho que recibió unos golpes; que la tomó del cuello y la amenazó de muerte“, sostuvo el letrado.

También manifestó que dispusieron la detención ya que encontraron elementos que acreditaron una comisión de un hecho de violencia. “No fue una decisión arbitraria ni para perjudicar a una persona. Es más, hasta la propia madre relató que su hija le mandó un mensaje de texto que estaba en una situación que podría tener consecuencia. Había una bebé llorando”, amplió.

Bonomo afirmó que había una puerta que tenía 8 orificios con un elemento corto punzante (secuestraron el cuchillo), una computadora rota y hasta el mismo Rufino presentaba chichones en su cabeza debido a una autolesión “en un escenario desbordado”. “Eso es violencia. Estamos en un escenario de violencia”, cerró.

Finalmente, recordó que existe un antecedente del 2020 que pesa sobre Rufino sobre violencia de género y que deberán analizar si influye en este nuevo hecho una vez que sea imputado.