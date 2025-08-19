Seis detenidos por distintos robos en San Juan Allanamientos, intentos de robo y arrebatos en la vía pública terminaron con varios detenidos y bienes recuperados en distintos departamentos de la provincia.

En las últimas horas, distintas dependencias policiales de la provincia realizaron procedimientos que terminaron con allanamientos positivos, recupero de objetos robados y varias personas detenidas por diferentes hechos delictivos.

Allanaron una casa en Rawson y recuperaron bienes robados

La Brigada de Investigaciones Central llevó adelante un allanamiento en Lote Hogar N° 5, Rawson, donde detuvieron a un sujeto acusado de sustraer bienes de un departamento alquilado por una noche en Villa América, Capital.

El individuo, junto a una mujer, se había llevado un televisor, un microondas, utensilios de cocina y hasta un cuadro decorativo. Tras tareas investigativas, los efectivos recuperaron los objetos y dejaron a ambos a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Una mujer de 69 años fue detenida en el Hiper Libertad

Personal policial de la Comisaría 27° aprehendió a Rosa Lilian Ávila, de 69 años, acusada de intentar sustraer mercadería del Hiper Libertad.

Entre los productos que intentó llevarse sin pagar había ropa, cremas, tinturas y hasta artículos de higiene personal. La intervención de la seguridad privada permitió detectar la maniobra y dar aviso a la policía. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Robo al paso en Chimbas: detenido con el bolso y el dinero

Un violento arrebato ocurrió en Avenida Benavídez, Chimbas, cuando una mujer de apellido Mercado Miranda esperaba el colectivo. Un sujeto identificado como Braian Gabriel Torres le arrebató el bolso negro en el que llevaba documentación y $20.000 en efectivo.

La policía de la Comisaría 30° logró aprehenderlo a escasos 100 metros, recuperando las pertenencias. La causa quedó bajo la órbita de Flagrancia.

Lo atraparon tras intentar robar una puerta en Capital

Efectivos de la Comisaría 2° sorprendieron a Mauricio Raúl Aguilera, de 39 años, cargando una puerta de chapa en calle Correa, Capital.

El hombre, al notar la presencia policial, arrojó el objeto e intentó huir, pero fue detenido poco después. Se constató que la puerta había sido robada de un domicilio ubicado en Correa y Arnobio Sánchez. Flagrancia tomó intervención en el hecho.

Infraganti en Caucete

En Caucete, un hombre de 21 años identificado como Renzo Marcelo Zárate fue aprehendido por tentativa de robo. El hecho ocurrió en calle Alem, pasando Patricias Sanjuaninas, cuando ingresó a un domicilio con la ventana violentada y todo revuelto en el interior. La policía lo detuvo en flagrancia tras el aviso del Sistema Acusatorio. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mario Codorniu.