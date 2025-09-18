Sigue la búsqueda del hombre que cayó al Canal Céspedes: la policía cree saber su identidad Bomberos continúan con el rastrillaje en el recorrido del canal, pero por testigos parecen haber identificado a la persona desaparecida.

Desde la madrugada, personal de Bomberos de la Policía de San Juan trabaja para encontrar a un hombre que cayó al Canal Céspedes en la zona de Carpintería.

Con el transcurso de las horas, la búsqueda no arrojó ningún resultado positivo, a pesar de que en algunos ramales está cortada el agua.

Sin embargo, a partir de el testimonio de vecinos de la zona y conocidos una fuente policial informó a DIARIO DE CUYO que la persona que buscan es Raúl Gómez, de 30 años, domiciliado en el asentamiento Las Colminas.

Esta mañana el jefe de Policía, Néstor Álvarez, confirmó que un hombre cayó al cauce del caudaloso Canal Céspedes en calle 17 y calle Nueva, en la zona de Carpintería.