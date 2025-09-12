Siguen libres los 5 sospechados de estafar en más de 38 millones de pesos a 18 familias con la venta de lotes Es un desprendimiento de la causa en la que se investiga presuntos fraudes 48 familias con la venta de tierras fiscales. Dos hermanos están ligados en ambas causas y para Fiscalía son los cabecillas de las maniobras.

Unos 16 millones de inversión de 18 familias por la compra de los terrenos (de entre 300 y 400 metros cuadrados) entre 2019 y 2024, dinero que, actualizado, representa para Fiscalía unos $38.285.000. Sin contar, claro está, la plata que pusieron encima para construir su propia casa, tenerla en construcción o haber realizado otros gastos, como piletas, quinchos y cercos perimetrales. Para el fiscal, Duilio Ejarque y la ayudante fiscal, Silvina Putelli (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) todo ese perjuicio sufrieron las pesonas que, se sospecha, fueron estafadas con la compra de algunas de las 230 parcelas del ‘Loteo Vista al Este’ o ‘Loteo La Curva’, ubicado sobre la ruta provincial 155 (conocido como Calle 5), en inmediaciones del cruce con Cochagual, en Médano de Oro, Rawson.

La investigación es un desdoblamiento de la causa que se inició por la venta de tierras fiscales en otro terreno de poco más de 7 hectáreas (excolonia fiscal para desarrollo agrícola), también en Médano de Oro.

En la presunta venta de tierras fiscales hay 6 imputados: los hermanos Oscar Ramón, José Alberto y Martín Gastón Díaz, más la hija de este último, un supuesto empleado de la familia, Víctor Dávila Jofré y la mujer que les vendió el terreno, presentándose como única heredera de su padre como adjudicatario de ese terreno fiscal, Estela Capelli.

Esta causa ya registra al menos 48 denuncias de personas que fueron intimadas por el Gobierno Provincial para desalojar. Y para muchos es un gran dolor de cabeza, porque allí ya hay construidas y viven 22 familias, otros 13 tienen su vivienda a medio hacer y otros concretaron otras inversiones, en quinchos, piletas, cierres.

Dos de los sospechosos de esa causa fueron imputados ayer por los supuestos fraudes en el ‘Loteo Vista al Este’: son los hermanos Oscar Ramón (57) y Martín Gastón Díaz (48), quienes fueron señalados por los denunciantes como principales artífices en las negociaciones por los terrenos.

Los denunciantes dijeron que ambos hermanos se encargaron de tentarlos para disponer de sus ahorros o sus bienes, como vehículos, pero se cuidaron de firmar los contratos, con la excusa de que tendrían exparejas y el pago de cuotas alimentarias de sus hijos.

¿Quienes firmaron? un hombre que es albañil y se dedica a construir piletas, Jorge Emilio Castro (40), y el mecánico Sergio Matías Fernández (39). Ambos aportaron los contratos que firmaron y dijeron haber hecho una suerte de gauchada a los Díaz, sin recibir ni un peso a cambio. Solo Castro dijo que a él le prometieron la exclusividad de las obras en el loteo.

El quinto imputado es Carlos David Gordo (37) y fue señalado por crear una cuenta en Facebook a nombre de Carlos Aguirre para ofrecer en venta los terrenos, haber aportados los teléfonos a los que comunicarse en caso de querer comprar un terreno financiado (se ofrecían rebajas en caso de más de una compra) y haber recibido pagos.

Hoy, Fiscalía expuso los hechos y las evidencias contra los sospechosos, pero no pidió que vayan presos por considerar que no se fugarán ni entorpecerán la investigación.

Lo único que pidieron fue secuestrar el teléfono de Gordo, peticióni a la que no se opuso el imputado ni su su defensor, Pablo Estefan.

Luego de escuchar a Fiscalía, la jueza Flavia Allende, suspendió la audiencia hasta el próximo lunes (dijo que debía resolver otras 6 causas con detenidos), cuando escuchará a los imputados (que pueden negar a declarar) y a sus abogados defensores, Vanesa De Dax y María Virginia Sánchez.