Sobreseyeron a los dos rugbiers franceses que habían sido denunciados por abuso sexual por una mendocina Llegaron a pasar dos meses detenidos en la vecina provincia

Después de 5 meses de investigación, la justicia de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses que estuvieron acusados de abusar de una mendocina de 39 años en un hotel de Ciudad, a la que habían llegado en el marco de una gira de la selección de rugby de Francia.

Esta mañana la jueza Eleonora Arenas decretó el cierre de la investigación que pesaba sobre que Hugo Auradou (20), y a Oscar Jegou (21) quienes estuvieron imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, delito que tiene penas que van de los 8 a 20 años de cárcel.

“La decisión de la magistrada se basa en el artículo 353, inciso 2, que indica que el hecho no encuadra en una figura penal, es decir, se da la atipicidad del hecho. En conclusión, el hecho investigado no constituye delito”, informaron hoy desde Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza, agregando que “por el tipo de delito en cuestión, no habrá declaraciones a la prensa”.

Los dos franceses se encuentran actualmente en su país, desde el 3 de setiembre pasado, luego de haber estado 8 días detenidos en Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.DA), ubicada en el Polo Judicial.

Luego, tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria estuvieron recluidos durante casi dos meses en una vivienda ubicada en la Quinta Sección de Ciudad hasta el 12 de agosto, cuando se les dictó la libertad y viajaron a Buenos Aires, desde donde partieron a Francia, el 2 de setiembre cuando el Ministerio Público Fisca de Mendoza autorizó la salida de país de los dos rugbiers.

El sobreseimiento había sido solicitado por Rafael Cúneo Libarona, el abogado porteño que asistió a los extranjeros y la audiencia había comenzado el 18 de octubre pasado. Ahora, la abogada de la denunciante podría apelar la medida para que la resuelva un tribunal superior.

Fuente: Los Andes