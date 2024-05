“Confío en la Justicia y la verdad”: el desgarrador testimonio de Claudia Grynszpan por la muerte de Lucía Rubiño La ex funcionaria de Turismo fue una de las primeras personas que acudió al lugar de la tragedia donde perdió la vida la adolescente. Por primera vez, brindó un relato estremecedor.

A siete meses de la tragedia que conmocionó a San Juan, una de las personas que acudió al lugar en los instantes posteriores, brindó un relato desgarrador y reveló como fueron los últimos momentos de vida de Lucía Rubiño. Se trata de Claudia Grynszpan quien dijo que ella quería a Lucía “como si fuese su propia hija” y que no sabe porqué, ese día le llamó a la madre de la jovencita para que hablaran, sin saber que minutos después la chica perdería la vida.

En comunicación con Radio Sarmiento, la ex ministra de Turismo expresó que ese día acudió al Barrio de Profesionales por un llamado de su hija. Que cuando llegó se topó con una dramática escena: un auto había chocado a Lucía, amiga de su hija. Que se quedó acompañando a la chica de 16 años hasta que llegara la ambulancia. “Mi hija me llamó a las 3.24 de la mañana y me pidió que fuera al lugar. Llegué a los minutos y después de ver a mi hija y asegurarme que estuviera sana la vi a Lucía, me acerqué y estaba consciente”, expresó la ex ministra quien no pudo contener las lágrimas durante la entrevista radial.

Grynszpan aseguró que la menor aún estaba debajo del automóvil que la había atropellado y no se podía mover. “Me acerqué a Lucía y le pregunté si había hablado con su mamá o su papá, me dijo que no. Me quedé ahí diciéndole que yo estaba ahí, que se quedara tranquila hasta que llegó la ambulancia y bomberos para poder sacarla”, comentó. En ese momento, la ex ministra relató que se comunicó con Belén Montilla -mamá de Lucía-, para informarle lo que había ocurrido y tranquilizarla. “Después de cortar. Algo me iluminó y volví a llamarle y ahí le dije a Lucía ‘te paso con tu mamá’, después me tuve que correr porque la subieron en la ambulancia y ahí me fui con ella al hospital”.

La exfuncionaria de Turismo acompañó a Lucía Rubiño hasta el hospital hasta que llegaron los padres de la jovencita. “Lucía era como una hija para mí”, repitió refiriéndose a la mejor amiga de su hija.

También, Grynszpan comentó que la Justicia no la citó todavía a declarar y confió en “que la verdad saldrá a la luz”. “Yo no tengo nada que ocultar, cuento lo que vi cuando llegué. No vi una picada. Acá el pedido de Justicia tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con acusar a nadie. La verdad es lo que calma, lo que hará descansar a la familia”, expresó quien fue señalada por el abogado del menor que embistió y mató a Lucía, quien dijo que denunciaría a la ex funcionaria por falso testimonio e instigación a cometer delitos a terceros. “Confío en la Justicia”, repitió.

El caso

La muerte de Lucía Rubiño fue de los casos que más conmocionó a la sociedad sanjuanina en los últimos tiempos. Un menor de edad perdió el control del vehículo, mientras ‘competía’ con otro conductor, y atropelló a Lucía, causándole heridas graves que lamentablemente resultaron en su agónica muerte aproximadamente una hora y media después del suceso.

El menor y el otro conductor, identificado por fuentes judiciales como Juan Pablo Echegaray, son investigados judicialmente, en un caso que tuvo como reciente novedad que la familia del menor acusado evaluaba denunciar por supuesto falso testimonio a una conocida de la familia de Lucía, la ex ministro de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, quien estuvo presente en las marchas realizadas en el centro sanjuanino pidiendo Justicia.