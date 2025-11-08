Identificaron a la mujer que murió tras resbalar y caer a un canal de regadío La víctima tenía 80 años y era vecina de la zona

Una lamentable tragedia ocurrió este sábado en el departamento 25 de Mayo, donde una mujer de 80 años murió tras caer accidentalmente a un canal de riego. El hecho se registró alrededor de las 13:25 en la zona de La Chimbera, a la altura de la Ruta Provincial 279, entre calles 24 y 25, informaron fuentes de la Justicia.

La víctima fue identificada como Pabla Elba Leyes, vecina del lugar, quien vivía frente al canal junto a uno de sus hijos y un nieto. Según contaron sus familiares, era habitual que la mujer cruzara la ruta para tirar la basura en un tarro plástico, lavarlo y regresar a su casa.

De acuerdo a la reconstrucción policial, la señora Leyes habría resbalado en la orilla y caído al canal, siendo arrastrada casi 200 metros por la corriente. El cauce, de casi dos metros de ancho y unos 70 centímetros de profundidad, presentaba un caudal importante en el momento del accidente, precisaron los investigadores.

El hallazgo se produjo cuando una vecina notó que el tarro plástico que la mujer solía usar obstaculizaba el paso del agua. Al intentar retirarlo junto a otro vecino, advirtieron la presencia del cuerpo.

Personal de la Comisaría 32ª, junto a Criminalística y la Brigada de Investigaciones Este, trabajó en el lugar. El médico legista, Facundo Roy, examinó el cuerpo y determinó que no presentaba signos de violencia ni lesiones visibles, estimando una data de muerte de unas seis horas.

El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, con el fin de confirmar las causas del fallecimiento.

Todo indica que se trató de un trágico accidente doméstico, que conmocionó a los vecinos de la tranquila comunidad chimberina, pero la investigación sigue en curso para determinar fehacientemente lo sucedido.