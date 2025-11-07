Tras dos días en un calabozo, recuperó la libertad la enfermera del Marcial Quiroga que presuntamente hacía recetas truchas: la imputación Se trata de Ana Riveros, quien fue detenida el miércoles.

La Justicia investiga la presunta falsificación de un certificado en el Hospital Marcial Quiroga y en la mira está la enfermera Ana Riveros, quien fue detenida el pasado miércoles en su vivienda del barrio Natania XV, acusada de falsificación de documento privado.

Este viernes, durante la audiencia de formalización, la jueza Verónica Chicón la imputó por el delito y le otorgó la libertad a pedido de sus abogados defensores. En tanto, Fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para avanzar con la investigación.

Según informaron fuentes judiciales, la causa se inició luego de que en el hospital detectaran irregularidades en una receta médica presentada por Riveros para justificar una licencia. El documento contenía errores en el sello y consignaba una profesión que no correspondía a la médica firmante, identificada como Chávez.

Ante las dudas, desde el nosocomio se contactó a la profesional en cuestión, quien negó haber emitido la receta y aseguró que ni la letra ni la firma eran suyas. Con esos elementos, se radicó una denuncia en la UFI Genérica, que encabezó la investigación.

Durante el procedimiento del miércoles, los brigadistas realizaron dos allanamientos: uno en la casa de Riveros y otro en su oficina del centro de salud de Rivadavia, donde se desempeña como enfermera.

Por ahora, la investigación continúa y la Justicia deberá determinar si la mujer **falsificó efectivamente el documento** o si existió otro tipo de responsabilidad. Mientras tanto, su futuro laboral quedó bajo la lupa.