Investigan el femicidio de una estudiante que cayó de un balcón: detuvieron al novio Se trata de Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años. Su pareja, de la misma edad, tenía rasguños en la espalda

“Era algo que lo veía venir a lo lejos, vi las alarmas, vi las banderas rojas. Se lo dije, se lo pedí, se lo imploré. Le dije que el trato de su novio no era el adecuado y que no debía estar con él”, aseguró Pablo López, un publicista de origen boliviano, apenas unos pocos días después de enterarse de que Matilda Lily, su hija de 18 años, fue asesinada violentamente en la residencia estudiantil en la que vivía en el barrio porteño de San Telmo y que justamente el principal acusado del crimen es la pareja de la chica. El peor de sus temores se confirmó y no pudo evitarlo.

Fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió el sábado pasado cerca de la medianoche, en un edificio ubicado en la calle Defensa al 323. De acuerdo con lo primeros datos de la investigación, la víctima cayó al asfalto desde el balcón de su habitación del segundo piso.

Tras un llamado al 911, al lugar llegaron agentes de la Comisaría Vecinal 1D, quienes observaron a Matilda tendida sobre la cinta asfáltica y con un sangrado visible en la cabeza, aunque todavía con signos vitales. Por eso, fue inmediatamente trasladada en una ambulancia al Hospital Argerich, en el barrio de La Boca. Pese a los esfuerzos de los médicos, la joven murió un día después.

En la unidad en la que residía la víctima se encontraba también su novio, un joven argentino identificado como Nahuel Castillo Corminola, quien vivió durante casi toda su vida en la ciudad boliviana de Tarija. Fue en Bolivia, donde los jóvenes se conocieron y comenzaron a salir.

El joven presentaba arañazos en la espalda, presumiblemente ocasionados por Matilda como acto para defenderse de los ataques de su novio. En el lugar, los detectives entrevistaron a vecinos de otros departamentos, pero ninguno dijo haber escuchado alguna discusión previa al hecho.

