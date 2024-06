Tras la rueda de reconocimiento, se viene un día clave para la causa por el abuso en la Costanera Este viernes Fiscalía formalizará la acusación. Aguardan los resultados de las pruebas de ADN.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se llevó a cabo la rueda de reconocimiento con los tres detenidos por la violación a la joven en la Costanera de Chimbas, mientras que mañana viernes será un día clave pues Fiscalía formalizará la acusación y se definirá si los sospechosos continuarán presos de manera preventiva o si atravesarán la investigación en libertad, explicaron fuentes judiciales.

Lo que se sabe es que por lo pronto hay más dudas que certezas, sobretodo teniendo en cuenta que la rueda de reconocimiento no arrojó resultados contundentes. Los voceros dijeron que la chica violada no reconoció a ninguno de los atacantes, mientras que su pareja señaló a dos sujetos pero afirmó que no estaba del todo seguro. Cabe recordar que el ataque ocurrió en medio de la oscuridad y que, además, los delincuentes estaban encapuchados, por lo que resulta engorrosa su identificación.

Sin margen de tiempo, el personal de la UFI Cavig -con los fiscales Eduardo Martínez y Roberto Ginsberg al mando- mañana formalizará la acusación contra los sospechosos. Fuentes judiciales indicaron que estas horas son claves para definir si son imputados dos o los tres apresados, llamados Cristian Sebastián Aballay, Marcelo Daniel Aballay Arrazábal y Orlando Marcelo Vega Aballay, y si se pedirá o no que queden presos preventivamente, teniendo la jueza Gema Guerrero la última palabra.

Mientras, los pesquisas aguardan los resultados de un examen que puede ser contundente: las pruebas de ADN que incluyen el cotejo de las muestras tomadas a la víctima con el material genético de los sospechosos.

EL CASO

La pareja denunció que dos sujetos encapuchados y con cuchillos los sorprendieron en la madrugada del jueves de la semana pasada cuando estaban a solas dentro de un auto en una calle de ripio detrás del predio ferial de Chimbas (en la zona de La Costanera). Y que, además de robarles sus teléfonos y billeteras, uno de los delincuentes violó a la chica (tiene 20 años) delante de su novio.

Por ahora el esclarecimiento del caso no parece sencillo, porque en el lugar no hay cámaras y, además, los sujetos actuaron con el rostro cubierto, dijeron fuentes judiciales.

Un ataque sexual similar en la misma zona, el camping municipal de Chimbas, había ocurrido en la madrugada del 10 de enero de 2004. Pero las consecuencias fueron mucho más graves, porque dos hermanos atacaron a Nahuel Soria cuando estaba con una joven. Esa vez, ella fue violada, pero se salvó. Soria fue estrangulado hasta la muerte con un cable. Alfredo Eduardo Quiroga y su hermano José Luis Quiroga fueron hallados culpables y condenados a perpetua.