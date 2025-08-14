Tres detenciones en distintos operativos por robos en Capital y Rawson

La Policía de San Juan intervino en dos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas, que terminaron con tres personas detenidas y la recuperación de elementos robados.

Robo y violación de domicilio en Capital

En un procedimiento realizado por personal de Comisaría 2°, un hombre fue detenido acusado de robo y violación de domicilio en la zona de calle Corrientes, Capital.

El aprehendido, identificado como Luciano Daniel Rodríguez (26), fue señalado por vecinas del lugar, quienes lo sorprendieron dentro de una propiedad.

Según el relato de una de ellas, el sujeto le gritó “señora” mientras estaba agazapado en el domicilio de su vecina. Minutos después, los efectivos encontraron un bidet en la vereda que la mujer reconoció como suyo.

Otra damnificada denunció que Rodríguez había violentado el cierre perimetral de su casa y sustraído tres camperas y cinco pantalones de buzo. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Recuperan una rueda robada en Rawson

En otro hecho, efectivos de Comisaría 28° detuvieron a dos jóvenes acusados de robar una rueda de una gomería ubicada en calle Urquiza y San Francisco, Rawson.

El propietario del comercio denunció que los sospechosos escaparon con el neumático, por lo que decidió seguirlos. La policía los interceptó en calle Güemes y Buenos Aires, donde fueron identificados como Noel Rivarola (21) y Exequias Ismael Nievas (20), quienes se movilizaban en una bicicleta rodado 29 de color verde claro.

La rueda marca Pirelli (205/45/17) fue encontrada tirada en la vía pública, a pocos metros del lugar del robo. También intervino la UFI Flagrancia.