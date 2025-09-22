Trompadas en una fiesta privada por el Día del Estudiante: se viralizaron polémicos videos Hubo desmanes que pronto se hicieron virales.

La tradición de los estudiantes riojanos de festejar el Día de la Primavera en Sanagasta, provincia de La Rioja, llevó en esta ocasión a algunos desmanes y situaciones irregulares.

Por un lado, se produjo una fuerte pelea entre adolescentes, en plena vía pública, el sábado pasado, que rápidamente se viralizó en grupos de WhatsApp, y terminó con ambos muchachos detenidos gracias al rápido accionar de la Policía.

El comisario Inspector Roger Villegas, en diálogo con La Red La Rioja, confirmó que los detenidos son oriundos de la Capital, del barrio Las Agaves. “La situación fue controlada de inmediato para evitar que pasara a mayores”, aseguró.

Pero el enfrentamiento callejero no fue el único desafío para las fuerzas de seguridad. Durante el mismo fin de semana, la policía desactivó cinco fiestas clandestinas con presencia de menores de edad, lo que encendió la alarma entre las autoridades.

“En esta oportunidad, tuvimos apoyo de Capital. Nos enviaron cuatro móviles para la prevención. En total trabajaron 25 efectivos, seis móviles y dos motos”, detalló Villegas.

Los operativos comenzaron el viernes y se extendieron durante todo el fin de semana. Además, incluyeron un fuerte despliegue de seguridad durante la maratón de Sanagasta, que reunió a más de 1.200 competidores.

Con este esquema de controles, la policía logró contener los desbordes, reforzar la prevención y garantizar un clima de mayor seguridad en un fin de semana de alta concurrencia juvenil y turística en el departamento.