Un auto, tres motos y dos camionetas: los vehículos secuestrados en diferentes operativos Todos los vehículos tenían pedido de captura, según lo que informaron desde la Sección Sustracción de Autopartes y Automotores.

Luego de que esta semana se conociera el megaoperativo que se realizó en San Juan con pedido de la Justicia de Córdoba, por la investigación de una asociación ilícita de robo de vehículos, falsificación de documentación y adulteración de autopartes para la comecialización, desde la Policía de San Juan informaron sobre los procedimientos que desarrollaron mediante la Sección Sustracción de Autopartes y Automotores con resultados positivos.

En este sentido, detallaron que todos los vehículos que fueron secuestrados (un auto, dos camionetas y tres motos) tenían pedido de captura. Mirá el listado:

10 de mayo – Renault Megane

El secuestro ocurrió en Capital. El Renault Megane registraba pedido de secuestro desde el 29 de marzo del 2002 por la Unidad Judicial de la Policía de Córdoba, a disposición UFI N° 3 Delitos Contra la Propiedad.

13 de mayo – Maverick 110cc

Mediante un allanamiento secuestraron, en Albardón, una moto Maverick con numeración del motor borrada, cuadro adherido al cuadro original (injerto).

15 de mayo – BMW 650cc

En Caucete, secuestraron una motocicleta BMW 650cc con número de motor grabado no original de fábrica y en el cuadro presentaba no eran legibles los últimos tres dígitos los cuales no responden a los normales de fábrica.

17 de mayo – Ford Ecosport

Recuperaron una camioneta en Rawson, que registraba pedido de secuestro de La Rioja desde el 12 de septiembre de 2019 e interviene juzgado de instrucción en lo criminal y correccional Nº 1, 2da circunscripción la Rioja Chilecito causa 2019 a cargo de UFI Delitos contra la propiedad.

20 de mayo – Zanella ZB

En Rawson, dieron con una moto Zanella ZB sin patente y que la numeración del cuadro y motor estaban adulterados en sus dígitos a cargo.

21 de mayo – Ford F-100

El secuestro ocurrió en Rawson, donde constataron que la camioneta Ford F-100 tenía pedido de secuestro por el delito de Hurto Agravado desde el 22 de septiembre del 2020, en Guaymallén, Mendoza.