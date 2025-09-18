Un chico de 15 años se descompensó cuando jugaba al truco con sus amigos y a las pocas horas murió: impactante detalles El caso conmocionó a compañeros del colegio.

Un adolescente de 15 años murió en la Clínica Vélez Sarsfield luego de descompensarse mientras jugaba al truco con sus amigos en una escuela de la ciudad de Córdoba, informó Cadena 3. Lautaro Maineri, festejaba la semana del estudiante, cuando se desmayó de manera repentina y generó preocupación entre sus compañeros. Fue derivado de emergencia al nosocomio de la zona, donde permaneció internado hasta este miércoles.

El personal de salud le diagnosticó un coágulo en la cabeza y constataron que permaneció en estado vegetativo hasta su fallecimiento.

Lautaro era arquero del Club All Boys, ubicado en el barrio Rosedal. Marcelo Capdevila, presidente del club, expresó: “Desgraciadamente, para nosotros, para la familia, es una noticia que no esperábamos. Siempre tiene fe uno, pasó lo que no queríamos, ¿no?”. Capdevila relató que el martes recibió la noticia de que Lautaro había sido llevado descompensado por su padre y que, a pesar de la esperanza inicial, las noticias fueron empeorando.

“Cada vez eran peores noticias, cada vez uno se enteraba de cosas que no podía creer, que cada vez tenían menos esperanza de vida”, añadió el presidente del club. Lautaro había jugado con el equipo el domingo anterior, y su padre informó al profesor sobre su estado de salud el martes.

“A veces era un chico muy alegre, muy divertido, un chico que venía a entrenar”, recordó Capdevila, quien enfatizó el compromiso del joven con el deporte, incluso entrenando con el equipo femenino debido a sus horarios escolares.

Capdevila también mencionó que Lautaro había estado en el club durante tres años y que todos los jugadores deben someterse a una revisación médica, asegurando que “tratamos de hacerlo con ellos porque sé que lo hacen bien”.

A pesar de haber pasado todos los controles, la familia pidió que se le entregara la camiseta que usó en su último partido para rendirle un homenaje en su despedida.