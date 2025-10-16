Un delincuente arrebató un celular, en la huida se cayó de la moto y transeúntes lo atraparon Un joven de 26 años fue detenido luego de intentar robarle el celular a una mujer, quien logró retener al agresor hasta la llegada de la Policía.

Un intento de robo ocurrido en la mañana de este jueves terminó con la aprehensión de un joven de 26 años, quien, tras arrebatarle el celular a una mujer, fue detenido por transeúntes tras perder el control de su motocicleta.

El hecho tuvo lugar a las 9:20 horas en la intersección de Av. Paula Albarracín de Sarmiento y calle 9 de Julio. Según el relato de la víctima, mientras se encontraba parada frente a un comercio, un hombre a bordo de una moto negra se le acercó y, de manera repentina, le arrebató el celular que sostenía en las manos.

La víctima, visiblemente alterada, reaccionó rápidamente y se abalanzó sobre el agresor sujetándose del cuello del delincuente mientras este emprendía la huida.

Sin embargo, al llegar a la intersección con calle 9 de Julio, el hombre perdió el control de la moto y cayó al suelo, lo que permitió que transeúntes del lugar intervinieran y lo retuvieran hasta la llegada de la Policía.

En el momento de la caída, el celular de la víctima también se desprendió, y ella aprovechó la ocasión para recuperarlo. Acto seguido, Castro llamó al 911, alertando a las autoridades sobre el incidente.

El detenido fue identificado como Roberto Exequiel Seares Mérelos, de 26 años. En el registro de los objetos involucrados, se secuestraron el celular de la víctima, una mochila, un casco con visera rota y la motocicleta marca Honda Titan.

La mujer fue atendida por personal de salud, quienes constataron que solo presentaba algunos raspones menores.